關西賴傳莊集20餘年客家唸謠創作 有聲書再現客語魅力

新竹縣關西鎮陶藝創作者賴傳莊的「客家唸謠：再現古老語彙之魅力」是他20幾年創作、致力保存古老客語幽默的大成。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮民、陶藝創作者賴傳莊在客委會支持下，最近集結20幾年的客家唸謠創作大成，出版了名為「客家唸謠：再現古老語彙之魅力」的有聲書，用戲劇版、正音版、以及跟讀版，讓有心者掃描QR Code就能跟著學講，並了解客語的幽默文化。

新竹縣陶藝創作者賴傳莊（中）的「客家唸謠：再現古老語彙之魅力」有聲書，在每一首唸謠下方（如圖）都有QR Code可供掃描，提供小朋友睡前跟著學聽、學講。（記者黃美珠攝）

賴傳莊客家唸謠的創作之路，起自於為了讓其子不忘本、學會講客語，所以他自創類似歇後語的「客家唸謠」跟孩子互動。其子長成後他的創作卻沒有中斷，在客委會支持下，他集結115首精華最近出版，週六（11日）下午還將在其陶坊「賴在家」舉辦簽書會，跟所有來賓分享創作心情和歷程。

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新竹縣關西媳婦陳麗月（左）一口氣跟客家唸謠作者賴傳莊（右）買回4本當傳家寶。（記者黃美珠攝）

關西媳婦陳麗月獲悉，一口氣買了4本要分送她也已為人父母的子女，希望他們能把這本客家唸謠當成床邊故事，教會她的孫輩講客語，並懂得欣賞客語之美，因為她覺得這本書保留了客家人最純真的話語，她想用來當傳家寶。

客家唸謠作者賴傳莊應鄉親陳麗月之託，為陳麗月的兒女題字勉勵。（記者黃美珠攝）

賴傳莊說，這本客家唸謠分成4個篇章，第1章是「幼兒童謠个創作」，第2章是「常民生活用語」，第3章講客語中「生動个古老活跳詞」，第4章是介紹「古琢生趣个往語」，各首並附上了創作緣由。

唐山出版社編輯陳文姬說，所謂的「活跳詞」是指比較生動、活潑的意思。賴傳莊的唸謠使用不少古早客語中，讓人一聽就會有畫面聯想和氛圍感產生的生動、活潑詞彙。至於「古琢生趣」講的雖是「有趣的」，但實際上卻是帶有小丑式戲謔意味、用以訓示或挖苦世人的字詞。另有現代客語普遍已經少見的「往語」，就可能是老人家之間才會說出口的往昔之語了。

賴傳莊說，他的唸謠所鋪陳的情境和用詞，幾乎是目前4、5、6年級生或更年長者才經歷過且會講的客語。

像是第1章中的「屎缸蟲」，讓人秒回沖水馬桶尚未普及前的茅坑景象，那些在茅坑中不斷蠕動的昆蟲幼蟲「痆痆動」的樣子，就是客籍長輩慣用輕叱坐不住小孩的常民用語。

同樣的狀況，在農業機械化後，很多早年農村社會的場景已不復存，就算下一代仍能用客語讀得出來、說得出來，卻也不了解前述生活情境，所以賴傳莊在這本唸謠用了很多古早的客語詞彙，以致特別適合「祖、孫」一起來共讀。

新竹縣陶藝創作者賴傳莊（中）的「客家唸謠：再現古老語彙之魅力」有聲書，在每一首唸謠下方（圖右）都有QR Code可供掃描，提供小朋友睡前跟著學聽、學講。（記者黃美珠攝）

賴傳莊說，他雖期待這本唸謠能獲得雅俗共賞，但更想讓大家了解客語本身就是一種常民生活語言，並非官方廟堂用語，這本書致力要保存、凸顯的也就是這個部份，以至於會有很多的詞彙特別接地氣，但絕非低俗。

例如：他用「火燒豬頭」來表示某人對某人感到「面熟」。或用「一日省一錢，三年鬥（湊）一千」來取代成語「滴水穿石」或「積沙成塔」。以「一個香爐加一個鬼」講人「成事不足敗事有餘」。或拿客家特有的神豬比賽場景：豬拱起到豬羊架上去了，取其「拱起」代替實際向人道賀「恭喜」。

賴傳莊說，前述客家話都是客家先祖們用生活中大家都會碰得上的事情，來講人生道理或其他事情和狀況，充滿歇後語感，彼此對話間有讓人猜謎的幽默與智慧。

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