林懷民重出江湖執導馬戲 FOCASA團員妙喻：很兩面

FOCASA團長林智偉（左起）與創始團員陳冠廷、羅元陽、郭璟德、趙偉辰共同展示林懷民贈送的15週年生日蛋糕。（記者凌美雪攝）



〔記者凌美雪／台北報導〕2025年是FOCA馬戲團成立第15年，今（6）日舉辦記者會，宣告FOCA團名將加入「家（casa）」的溫馨感，正式更名為FOCASA馬戲團；同時，將於3月在台南水交社推出長達一個月的馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，還邀請到已退休的林懷民重出江湖擔任導演。

「買第一頂帳篷是實現馬戲人的夢想；買幾米帳篷是想實現每一個人的夢想。每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。」這個台灣有史以來最大的馬戲帳篷，靈感源自幾米繪本《走向春天的下午》，團長林智偉說，「如果今天這一切是夢，那麼幾米老師與林懷民老師的結合，便是那夢境中最不可能實現的奇蹟。」

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記者會現場展示一個造型與幾米繪本一樣的馬戲帳篷蛋糕，是林懷民贈送的團慶禮物，團員說，FOCASA草創時，沒有排練場，團員打游擊排練，常常在公園排到熄燈，林懷民得知他們的窘境，豪氣出借雲門下班後的排練室，一借就1年。

記者會也轉述林懷民說：「看著這群少年不顧一切的拚搏，我感動而敬佩，因為我也從零開始創辦雲門，我瞭解那條路的艱辛和挫折。智偉和他的伙伴比我勇敢，比當年的我做得好。FOCASA15歲，我創作這個作品當作生日禮物，希望他們長得更壯，翻得更快樂。」林智偉則說，「FOCASA為什麼肩上有滿滿使命感？是林懷民老師給了我這份勇氣。」

而談到與林懷民一起工作的經驗，團員郭璟德說，第一次見林懷民時，感覺像教科書走出來的巨人般，工作時很嚴肅，甚至可以說「有點兇」，但不工作的時候卻完全判若兩人，很關心團員，時常噓寒問暖，「像個爺爺」。

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