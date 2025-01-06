自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

林懷民重出江湖執導馬戲 FOCASA團員妙喻：很兩面

2025/01/06 23:10

林懷民重出江湖執導馬戲 FOCASA團員妙喻：很兩面FOCASA團長林智偉（左起）與創始團員陳冠廷、羅元陽、郭璟德、趙偉辰共同展示林懷民贈送的15週年生日蛋糕。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年是FOCA馬戲團成立第15年，今（6）日舉辦記者會，宣告FOCA團名將加入「家（casa）」的溫馨感，正式更名為FOCASA馬戲團；同時，將於3月在台南水交社推出長達一個月的馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，還邀請到已退休的林懷民重出江湖擔任導演。

「買第一頂帳篷是實現馬戲人的夢想；買幾米帳篷是想實現每一個人的夢想。每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。」這個台灣有史以來最大的馬戲帳篷，靈感源自幾米繪本《走向春天的下午》，團長林智偉說，「如果今天這一切是夢，那麼幾米老師與林懷民老師的結合，便是那夢境中最不可能實現的奇蹟。」

記者會現場展示一個造型與幾米繪本一樣的馬戲帳篷蛋糕，是林懷民贈送的團慶禮物，團員說，FOCASA草創時，沒有排練場，團員打游擊排練，常常在公園排到熄燈，林懷民得知他們的窘境，豪氣出借雲門下班後的排練室，一借就1年。

記者會也轉述林懷民說：「看著這群少年不顧一切的拚搏，我感動而敬佩，因為我也從零開始創辦雲門，我瞭解那條路的艱辛和挫折。智偉和他的伙伴比我勇敢，比當年的我做得好。FOCASA15歲，我創作這個作品當作生日禮物，希望他們長得更壯，翻得更快樂。」林智偉則說，「FOCASA為什麼肩上有滿滿使命感？是林懷民老師給了我這份勇氣。」

而談到與林懷民一起工作的經驗，團員郭璟德說，第一次見林懷民時，感覺像教科書走出來的巨人般，工作時很嚴肅，甚至可以說「有點兇」，但不工作的時候卻完全判若兩人，很關心團員，時常噓寒問暖，「像個爺爺」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應