自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

新竹縣原客混聲合唱團 〈挑擔歌〉奪客家歌謠交流觀摩賽進階組冠軍

2025/01/07 14:42

新竹縣原客混聲合唱團用〈挑擔歌〉奪客家歌謠交流觀摩賽進階組冠軍，獲縣長楊文科頒發表揚狀肯定。（竹縣府官網提供）新竹縣原客混聲合唱團用〈挑擔歌〉奪客家歌謠交流觀摩賽進階組冠軍，獲縣長楊文科頒發表揚狀肯定。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣原客混聲合唱團日前參加客委會主辦的「2024客家歌謠交流觀摩賽」，以一曲〈挑擔歌〉拿下全區進階組的冠軍，今天獲得新竹縣長楊文科頒發表揚狀，表彰表演團隊的傑出表現。

縣府表示，客家歌謠交流觀摩賽開辦迄今已經邁入第6年，這次參賽團隊數量高達630隊，超過1萬2500人參與。至於「新竹縣原客混聲合唱團」已連續多次在全國性競賽獲得佳績，這次進階組共有14組PK，是來自北、中、南、東4區在歷年比賽中至少獲得2次以上特優或優等的強棒團隊，可見「新竹縣原客混聲合唱團」的第1名含金量之高，團隊勤練培養的展演實力和默契也讓人佩服。

原客混聲合唱團榮譽團長范秉臺說，他們這次用〈挑擔歌〉當參賽曲目，這首由呂錦明所編曲的傳統客家小調，是首頗具難度的無伴奏4部合唱曲，整首歌分3大段，第1、3段是大家耳熟能詳的台灣客家小調，節奏輕快活潑。第2段則是廣東平遠山歌，節奏緩慢，算是當地挑夫的工作歌。

這首歌曲說的是為了養家活口的挑夫，扛著粗重的鹽擔、帶著沉重腳步工作的情形。樂曲中不時會加入挑夫的工作呼喊聲，讓整首歌曲更具象化挑夫的日常。

藝術總監兼指揮馮蕙珍賽前除了要求各聲部音色統一、和諧，更注意歌詞的咬字發音，就是非客籍的團員也要練習到像客家人的一樣。團隊還特別製作鹽擔，讓有些團員以挑夫的造形出場，曲中也設計了一些動作平添歌聲外的舞台亮點。

縣府表示，最重要的，團員們努力到幾乎大家都把自己的部分唱到倒背如流，且完美跟指揮配合，以致充分展現整首歌曲的變化與意境，所以贏得評審「唱出傳統客家山歌韻味」的肯定而拿下進階組第一名。

縣府文化局長朱淑敏說，「新竹縣原客混聲合唱團」是該局新興實習團隊專案徵選計畫補助的團隊，團體成員平時持續團練，並透過客家經典歌曲教學傳承客語文化，像是推動在地社區深耕、藝進校園、不定期舉辦社會公益演出等，所以舞台經驗和展演水準都有目共睹。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應