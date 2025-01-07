新竹縣原客混聲合唱團 〈挑擔歌〉奪客家歌謠交流觀摩賽進階組冠軍

新竹縣原客混聲合唱團用〈挑擔歌〉奪客家歌謠交流觀摩賽進階組冠軍，獲縣長楊文科頒發表揚狀肯定。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣原客混聲合唱團日前參加客委會主辦的「2024客家歌謠交流觀摩賽」，以一曲〈挑擔歌〉拿下全區進階組的冠軍，今天獲得新竹縣長楊文科頒發表揚狀，表彰表演團隊的傑出表現。

縣府表示，客家歌謠交流觀摩賽開辦迄今已經邁入第6年，這次參賽團隊數量高達630隊，超過1萬2500人參與。至於「新竹縣原客混聲合唱團」已連續多次在全國性競賽獲得佳績，這次進階組共有14組PK，是來自北、中、南、東4區在歷年比賽中至少獲得2次以上特優或優等的強棒團隊，可見「新竹縣原客混聲合唱團」的第1名含金量之高，團隊勤練培養的展演實力和默契也讓人佩服。

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原客混聲合唱團榮譽團長范秉臺說，他們這次用〈挑擔歌〉當參賽曲目，這首由呂錦明所編曲的傳統客家小調，是首頗具難度的無伴奏4部合唱曲，整首歌分3大段，第1、3段是大家耳熟能詳的台灣客家小調，節奏輕快活潑。第2段則是廣東平遠山歌，節奏緩慢，算是當地挑夫的工作歌。

這首歌曲說的是為了養家活口的挑夫，扛著粗重的鹽擔、帶著沉重腳步工作的情形。樂曲中不時會加入挑夫的工作呼喊聲，讓整首歌曲更具象化挑夫的日常。

藝術總監兼指揮馮蕙珍賽前除了要求各聲部音色統一、和諧，更注意歌詞的咬字發音，就是非客籍的團員也要練習到像客家人的一樣。團隊還特別製作鹽擔，讓有些團員以挑夫的造形出場，曲中也設計了一些動作平添歌聲外的舞台亮點。

縣府表示，最重要的，團員們努力到幾乎大家都把自己的部分唱到倒背如流，且完美跟指揮配合，以致充分展現整首歌曲的變化與意境，所以贏得評審「唱出傳統客家山歌韻味」的肯定而拿下進階組第一名。

縣府文化局長朱淑敏說，「新竹縣原客混聲合唱團」是該局新興實習團隊專案徵選計畫補助的團隊，團體成員平時持續團練，並透過客家經典歌曲教學傳承客語文化，像是推動在地社區深耕、藝進校園、不定期舉辦社會公益演出等，所以舞台經驗和展演水準都有目共睹。

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