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彰化藝術館首展「愛在起飛」 夫妻攜手雕塑創作

2025/01/07 14:50

彰化市長林世賢（左1）和王昭旺、何玟瑾伉儷坐在大型銅雕作品上悠然自得。（記者湯世名攝）彰化市長林世賢（左1）和王昭旺、何玟瑾伉儷坐在大型銅雕作品上悠然自得。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕愛在起飛，彰化市公所從即日起至22日在彰化藝術館舉辦今年首展「昭旺．玟瑾愛在起飛雕塑創作展」，市長林世賢今天表示，這次邀請雕塑家王昭旺、何玟瑾賢伉儷，展出他們別具風格的銅雕作品，題材豐富多元，歡迎民眾前來享受這場溫馨快樂的饗宴。

林世賢表示，「用雙手堆積情感，讓愛與大地結合」是雕塑家王昭旺、何玟瑾伉儷30多年來從事藝術創作始終不變的理念，長期潛沉在銅雕的世界裡，持續著追求一生最高價值「愛的真諦」為探索目標；因為，真善美為人生所追求的境界，唯有「愛」，世界才會充滿「祥和」與「幸福」，讓社會風氣「良善」提升。

有關創作風格，王昭旺以藝術手法的表現形式，呈現簡約的現代感，以線條來帶動弧面的變化，整體力求穩定，加上鏤空穿透感，增加空氣在空間中流動的活力，將環境景觀融入其中，進而產生滿滿的動能與力量，安定人們心靈。

夫婦倆的創作，從吸收養分、感受，到交織成一件具有力與美的作品，歷經漫長的時間淬鍊，最後用溫暖的作品訴說對社會、對家的體悟，乃至待人處事，以及人與人應相互尊重等；兩位老師也共同攜手創作富有情感的公共藝術，充分表達出濃厚的人文關懷之愛。

王昭旺、何玟瑾伉儷強調，每個人將自我的「心」照顧好，真誠友善以「愛與良善」為出發，讓世界變得更美麗、和諧與和平，所以長期以來，以「心型」為創作表現。兩人的作品都充滿了「幸福與愛」的力量，簡單而親民的藝術創作，讓年幼的孩童也很容易欣賞藝術作品。

小朋友坐在牛背上趣味橫生。（記者湯世名攝）小朋友坐在牛背上趣味橫生。（記者湯世名攝）

充滿童趣的作品。（記者湯世名攝）充滿童趣的作品。（記者湯世名攝）

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