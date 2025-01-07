岡山水塔與原日本海軍受信所亟待修復 文化部各補助35％經費

岡山水塔塔高30公尺，是日治時期設置的岡山上水道系統，名列高市歷史建築。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄2處重要文化資產「歷史建築岡山水塔」和「原日本海軍高雄通信隊新庄分遣隊受信所」，因年久失修，在立委邱志偉爭取下，文化部文資局各補助35%修復經費，其中，岡山水塔預計明年下半年完成修復。

興建於1937年的岡山水塔，位於省道台一線、岡山淨水廠內，塔高30公尺，是日治時期設置的岡山上水道系統，也是當時岡山最高建物地標，後來擴大供水範圍後，水塔做為加壓配水用。

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戰後水塔隸屬岡山鎮營事業，原本周邊沒有圍牆，民眾可在水塔旁綠地活動，1974年被整併入國營自來水公司，1992年水塔停止運作，30多年來綠地空間始終大門深鎖，岡山人無緣親近。

另「原日本海軍高雄通信隊新庄分遣隊受信所」與國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所為同一系統無線電設施，日治時期負責對外海無線電發送的收發中心，建築大跨距木桁架深具特色，但年久失修有坍塌之虞。

邱志偉表示，岡山水塔修復總經費3000萬元，文資局補助35%、1050萬元；原日本海軍高雄通信隊新庄分遣隊受信所損壞緊急防護工程總經費530萬元，文資局補助35%、185.5萬元。

他說，岡山水塔修復工程自來水公司第七區管理處已進行決標訂約程序，今年將動工，預計明年下半年修復完工；新庄分遣隊受信所軍方經費則尚未確定，他已要求國防部盡速編列，並進行緊急加固工程，避免建物持續傾頹坍塌。

岡山水塔位於岡山里，里長劉天賦表示，岡山水塔對面是岡山區公所、警分局、地政和戶政所等單位，市府已規畫將行政單位搬遷至前峰國中旁機15用地，未來原址將興建住商大樓，水塔整建修復後，水塔園區將是岡山市中心重要景點、綠地。

興建於1937年的岡山水塔，位於省道台一線、岡山淨水廠內，是日治時期岡山最高建物地標。（記者蘇福男攝）

「原日本海軍高雄通信隊新庄分遣隊受信所」與國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所為同一系統無線電設施，建築大跨距木桁架深具特色。（立委邱志偉服務處提供）

立委邱志偉（中）至新庄營區會勘，順利爭取到文化部文資局核定新庄分遣隊受信所損壞緊急防護工程補助款。（立委邱志偉服務處提供）

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