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總統府虹廳畫家林惺嶽辭世 享壽86歲

2025/01/07 15:53

資深藝術家林惺嶽辭世（1939~2025），享壽86歲。（資料照，記者凌美雪攝）資深藝術家林惺嶽辭世（1939~2025），享壽86歲。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕資深藝術家林惺嶽傳於1月6日凌晨辭世（1939~2025），享壽86歲。林惺嶽在藝術圈的多位好友，今天接到林惺嶽助理的通知，得知林惺嶽於昨天病逝於仁愛醫院，告別式日期尚未確定。

林惺嶽出生於台中市，畢業於國立台灣師範大學美術系，曾赴歐洲深造，一生在藝術領域裡耕耘，其描繪灣山川的作品，充滿自然原生的力量，展現個人與土地的深厚情感。

台北市立美術館策辦「林惺嶽—台灣風土的魅力」回顧展時，曾描述「林惺嶽勤奮努力的畫筆與書寫評述文字，深深影響台灣現代美術運動的各個階段歷程。」行政院副院長鄭麗君也曾表示，林惺嶽的藝術讓台灣人找回自己的眼睛。

前總統蔡英文宣傳「來去總統府住一晚」活動時，也曾特別導覽介紹指出，高掛在總統府台灣虹廳的2幅作品，是林惺嶽所作的〈國鳥駕到〉與〈天佑花蓮〉。

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