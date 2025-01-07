台灣膠彩畫之父林之助紀念館今揭牌 大門復刻〈朝涼〉名作

台灣膠彩畫之父林之助紀念館今日揭牌。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中教育大學紀念「台灣膠彩畫之父」林之助，保留林之助宿舍，校方自籌2千餘萬整建「台中教育大學林之助紀念館」今日揭牌，大門復刻林之助代表作〈朝涼〉，除紀念林之助成就，未來辦常設展，展出林之助膠彩複製畫作外，將推動策展，活化空間再利用，並加強與社區互動，打造藝文氛圍。

林之助紀念館揭牌，館內典藏復刻〈朝凉〉名作。（記者蘇孟娟攝）

林之助曾在中教大任教逾30年，故居「林之助畫室」原為台中教育大學教職員宿舍，創建於1928年，採木造雙併宿舍建築，位於台中市柳川旁，因見證林之助創作及教育歷程，中教大校長郭伯臣指出，校方肯定林之助的藝術成就，自籌2千餘萬元整建林之助紀念館，配合紀念館設置，特別與國立台灣美術館合作，獲得館藏的林之助代表畫作〈朝凉〉授權，使用最新數位影像的高解析度圖檔，重製高精度複製畫，典藏在紀念館中。

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台灣膠彩畫之父林之助紀念館大門復刻〈朝凉〉名作。（記者蘇孟娟攝）

林之助紀念館長、中教大文化創意產業設計與營運系教授顏名宏指出，配合紀念館新門匾整修，將林之助〈朝凉〉畫作中林之助夫人少女時期造型鐵雕，鑲嵌到新館舍大門上，讓藝術畫作成紀念館入口意象。

顏名宏說，未來林之助紀念館除有林之助畫作的複製畫或生活文物常設展外，也會推出策展，邀台灣當代藝術家參與展出，並與學校美感教育結合辦理文藝講座、藝術探索實作工作坊、柳川創意美感市集、音樂會等系列活動，提供學生及民眾更為多元且豐富的文化藝術體驗，活化紀念館空間。

顏名宏說，以膠為媒劑的「東洋畫」，當年在戰後的台灣日漸式微，林之助改以繪畫材料命名，以「膠彩畫」取代「東洋畫」，讓膠彩畫在台灣延續發展，林之助因此有「台灣膠彩畫之父」美名。

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