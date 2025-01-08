自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台版 Teamlab！工業遺產加表演藝術 百年糖廠打造未來魔法世界

2025/01/08 15:18

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年舊糖廠變身的台南仁德十鼓文創園區，為迎接春節到來，攜手知名的藝術團隊，巧妙融入工業遺產，運用光影與結構的視覺效果，再度打造魔法世界新景點，今天夢幻登場，氛圍猶如日本東京正夯的「Teamlab」，令人驚豔。

今天亮相的新景點名為「時空魔花」，由擔任十鼓設計顧問的知名創作家鄭之涵帶領團隊全力打造，活化原已廢棄糖廠設備與空間，讓表演藝術與工業遺產的無縫結合，再次顛覆大家的想像。

鄭之涵表示，將隱匿在百年糖廠的這片神祕角落，以生命之樹遺落的種子，孕育出魔花，透過驚人的創意與藝術手法，將廢墟化為活力四射的沙漠荒域。

在時空魔花展區內，參觀者會經歷視覺與感官的盛宴，以多層次音像、互動式光影等效果的設計，將空間幻化為如夢的魔法旅程，每個細節都散發出獨特的藝術魅力，也讓昔日的糖廠煥然一新。

展區中，從生命之樹到象徵新世代的「鐵掌花」、「猴面花」，園地內的每個元素都經過精心設計，引導民眾進入連接過去與未來的時空結界，藉由創作，也象徵著對工業遺產價值的重新定義與賦能。

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

而十鼓文創園區也將於2月8日起舉辦「魔法屾林市集」，集結上百家品牌，打造出這場橫跨藝術、文化、商業的夢幻盛會，為民眾帶來無與倫比的感官體驗。

市集中設有7大主題區，包含精靈村、神隱村與闇黑森林，還有魔法工廠、魔法車站、魔法大草原、魔法車站、魔法道具街等，要讓遊客都能沉浸在奇幻世界的無限可能之中。

另外，特色活動「黑角域魔法拍賣會」將成為亮點之一，不僅展示極具價值的黑角玉、遠古航海圖，以及愛情靈藥等，更邀請遊客親身參與，競標神秘寶物。

而前兩週預購的魔法學院派對（魔法餐桌）540席已全數售罄，還包含國際鼓樂表演、精靈祈福儀式，以及結合火舞與馬戲等驚艷演出，讓整個市集充滿活力與魅力。

十鼓副總經理楊有文強調，這是台灣首創的沉浸式魔法盛典，讓奇幻與藝術完美邂逅，值得推薦；而時逢蛇年，園區也以「鼓靈兒」做為活動象徵，該神獸守護者正代表了無窮的生命力，還有新春的吉祥寓意。

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應