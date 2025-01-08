台版 Teamlab！工業遺產加表演藝術 百年糖廠打造未來魔法世界

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年舊糖廠變身的台南仁德十鼓文創園區，為迎接春節到來，攜手知名的藝術團隊，巧妙融入工業遺產，運用光影與結構的視覺效果，再度打造魔法世界新景點，今天夢幻登場，氛圍猶如日本東京正夯的「Teamlab」，令人驚豔。

今天亮相的新景點名為「時空魔花」，由擔任十鼓設計顧問的知名創作家鄭之涵帶領團隊全力打造，活化原已廢棄糖廠設備與空間，讓表演藝術與工業遺產的無縫結合，再次顛覆大家的想像。

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鄭之涵表示，將隱匿在百年糖廠的這片神祕角落，以生命之樹遺落的種子，孕育出魔花，透過驚人的創意與藝術手法，將廢墟化為活力四射的沙漠荒域。

在時空魔花展區內，參觀者會經歷視覺與感官的盛宴，以多層次音像、互動式光影等效果的設計，將空間幻化為如夢的魔法旅程，每個細節都散發出獨特的藝術魅力，也讓昔日的糖廠煥然一新。

展區中，從生命之樹到象徵新世代的「鐵掌花」、「猴面花」，園地內的每個元素都經過精心設計，引導民眾進入連接過去與未來的時空結界，藉由創作，也象徵著對工業遺產價值的重新定義與賦能。

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

而十鼓文創園區也將於2月8日起舉辦「魔法屾林市集」，集結上百家品牌，打造出這場橫跨藝術、文化、商業的夢幻盛會，為民眾帶來無與倫比的感官體驗。

市集中設有7大主題區，包含精靈村、神隱村與闇黑森林，還有魔法工廠、魔法車站、魔法大草原、魔法車站、魔法道具街等，要讓遊客都能沉浸在奇幻世界的無限可能之中。

另外，特色活動「黑角域魔法拍賣會」將成為亮點之一，不僅展示極具價值的黑角玉、遠古航海圖，以及愛情靈藥等，更邀請遊客親身參與，競標神秘寶物。

而前兩週預購的魔法學院派對（魔法餐桌）540席已全數售罄，還包含國際鼓樂表演、精靈祈福儀式，以及結合火舞與馬戲等驚艷演出，讓整個市集充滿活力與魅力。

十鼓副總經理楊有文強調，這是台灣首創的沉浸式魔法盛典，讓奇幻與藝術完美邂逅，值得推薦；而時逢蛇年，園區也以「鼓靈兒」做為活動象徵，該神獸守護者正代表了無窮的生命力，還有新春的吉祥寓意。

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

百年舊糖廠變身的十鼓文創園區，再度打造全新景點「時空魔花」，將表演藝術與工業遺產完美結合。（記者吳俊鋒攝）

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