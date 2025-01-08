竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版今天發表

新竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版今天發表。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕以老照片為基底的新竹縣文史叢書《照說橡棋林》，由文史工作者黎許傳、醫師林陸文共同花3年重新編纂後，今（8）日正式發表增修版，新書內容集結近40名鄉親提供的珍貴照片，加上縣史館典藏的竹東國寶攝影家李增昌、日治時期歷史影像等共321張圖照，讓人對竹東地區的常民生活文化更添深刻印象。

縣府文化局表示，《照說橡棋林》在2000年出版，以竹東鄉親提供老照片編輯出版，成為記錄竹東常民生活文化的珍貴紀實。

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黎許傳說，當年他在老人會當總幹事，聽到很多竹東的老故事，就請長輩們提供照片，促成《照說橡棋林》的出版，多年來鄉親迴響不斷。這次增修版歷經疫情，並突破著作權相關規定，在上千張照片中精選300多張，用簡單的照片深度說明竹東發展的歷史，未來將繼績著墨竹東文史的紀錄。

編者之一的林陸文說自己深受《照說橡棋林》感動，幾年前在臉書成立竹東懷舊篇的社團，動員親朋好友提供老照片，很高興這些收集到的新照片替《照說橡棋林》增修版注入活水。

縣長楊文科說，《照說橡棋林》增修版記錄了百年來竹東城鎮地景與生活樣態的變化，讓讀者宛如搭上時光機，看到先民墾拓開發的拚搏精神。

文化局長朱淑敏說，《照說橡棋林》增修版從人物印象、街道交通、教育體育、產業經濟等4大面向來介紹竹東百年歷史記憶。如開墾竹東大功勞者金惠成墾號彭姓家族、完成多項竹東街道設施，奠定竹東基礎建設開發的街長吉田三三郎、闢建竹東大圳的林春秀。

街道交通方面有早期新竹客運、長春路、東寧路的熱鬧市景；還有各級學校的校園風光與師生留影；以及從農林業、進入現代工業的玻璃、石油、水泥等產業經濟發展。

新竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版今天發表。（記者黃美珠攝）

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