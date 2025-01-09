搶先體驗全民美術館 新北市美術館4/8起免費試營運

新北市美術館以「全民美術館」為定位，4月8日至13日試營運、4月25日對外開館。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕歷經多年籌備，新北市美術館今天（9日）召開記者會，宣布4月8日至13日試營運、4月25日對外開館。新美館以「全民美術館」為定位，館內設置親子藝術空間，規畫全齡美感教育課程與駐地計畫，開館將舉辦系列展演活動。試營運期間門票免費，新北市長侯友宜邀請民眾搶先目睹新美館風采。

新北市美術館召開記者會，市長侯友宜宣布4月25日對外開館。（記者陳奕劭攝）

侯友宜表示，自2019年至2025年，新北市投入近30億元興建新美館，自己擔任副市長時也參與新美館的籌建，歷經國際競圖、工程招標流標、疫情爆發、全世界缺工缺料的挑戰，感謝歷任縣市長、市府相關局處、軟硬體參與團隊的努力和民意代表、地方仕紳的支持

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侯友宜說，新美館將以「立基在地．面向世界」精神，連結藝文與市民生活，成為市民共同參與、共學、共享的場域，體現博物館的社會影響力，成為一座新世代的全民美術館。

新美館運作採行政法人制，自2024年8月23日成立運作，首屆董事長由新北市副市長劉和然擔任，首任館長由資深藝文工作者賴香伶出任。

新北市美術館將於4月8日至13日試營運、4月25日對外開館（記者陳奕劭攝）

劉和然表示，新美館開館不只規畫各項展覽與教育推廣活動，戶外園區也將規畫連續數週的特別企畫開館系列展演活動，「2025世界壯年運動會」閉幕式將於5月30日在新美館園區舉行，有興趣的市民可到新美館參與，共譜台灣美術史的全新藝術詩章。

鶯歌區長曾明華表示，新北館成立有助於帶動觀光人流，區公所會致力交通建設，與鶯歌陶博館串連。市議員江怡臻表示，新美館在台灣設計展期間充分展現城市的藝術力，大家都非常期待開館。

新北市美術館有廣大展場，可供親子盡情觀賞。（記者陳奕劭攝）

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新北市美術館即將開幕，可在戶外一覽美景。（記者陳奕劭攝）

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