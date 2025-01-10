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114年媒合計畫27團隊獲選 全國17縣市23個場館可就近看表演
稻草人現代舞蹈團將進駐台南市立圖書館新總館。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕文化部114年度「媒合演藝團隊進駐演藝場所合作計畫」補助名單出爐，69件申請案中，共有27案媒合計畫獲補助，場域跨足17個縣市的演藝廳、文化中心等，共23個場館，進駐團隊將舉辦各類型演出及排練、工作坊、人才培育、講座等藝文活動，總補助金額為1,600萬元。
文化部指出，114年度媒合駐館合作計畫中，有持續深入在地的駐館計畫，如「影響新劇場」進駐台南文化中心，透過工作坊、劇場課程、青少年劇場演出等活動，推動青少年劇場發展；「財團法人拉縴人文化藝術基金會」進駐澎湖縣演藝廳，辦理合唱營、兒童合唱團培訓課程、工作坊、演出與多元藝術課程等活動。
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今年新增8團隊進駐演藝場館，如「陳家聲工作室劇團」進駐米倉劇場、「両両製造聚團」進駐正港小劇場、「不二擊聲音製造所」進駐屯區藝文中心等，期盼團隊持續為民眾提供多元的表演藝術活動，強化藝文參與並活絡在地藝文氣氛。獲補助名單可詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。
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