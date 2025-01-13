史特拉底瓦里傳奇之音 8把絕世名琴北中南同步登場

奇美提琴音樂饗宴將於台南、台中與台北三地巡迴。（奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」，將推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，3月16、23、29日在台南、台中與台北3地巡迴，將有8把名琴同台競演，其中包括被評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」。

著名製琴師安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari, ca. 1644-1737），作品被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，他所製作的提琴歷經數百年仍保有優美琴聲，為許多製琴師與音樂家趨之若鶩的典範，更多次創下拍賣會的高價紀錄。

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「瑪麗．霍爾–維奧第」是史特拉底瓦里1709年巔峰時期製作的小提琴。（奇美博物館提供）

奇美博物館人員指出，提琴饗宴將祭出史氏各時期的6把經典之作，其中最受矚目的是，製作於1709年巔峰時期的小提琴「瑪麗．霍爾–維奧第」（ex Marie Hall-Viotti），曾被權威提琴雜誌評為「公認音色最好的史特拉底瓦里小提琴」。其他還有製作於1667年的早期作品，1707、1709、1713年巔峰時期、1730年的晚期作品等。

音樂會同時也納入史氏兒子歐莫柏諾 （Omobono Stradivari, 1679-1742）的傑作，及基羅拉摩．阿瑪蒂（Girolamo Amati, ca. 1550–1630）擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」。

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，集結8把名琴同台競演。（奇美博物館提供）

館方指出，史氏早期的作品受阿瑪蒂影響甚深，因此透過「亨利四世」的演繹，讓民眾感受其承先啟後的重要意義，8把名琴將首次同台競演，完整傳遞史特拉底瓦里的精髓。

演出曲目涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品，充分展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人的深厚能量，由小提琴家李宜錦、鄧皓敦，中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所組成的「Infinite首席四重奏」擔綱演出，並邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規劃和樂曲導聆。

此外，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將於音樂會中進行名琴導聆，帶領觀眾領略名琴的歷史故事與音樂之美。

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴將於3月16日在台南奇美博物館奇美廳、23日在台中丰二三晨露廳、29日於台北誠品表演廳演出。今（13日）起開放售票，同步推出早鳥購票75折優惠至2月28日止。

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