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運動競化論特展1/17登場 十三行博物館為雙北世壯運暖身

2025/01/13 15:06

眭澔平寰宇文化工作室珍藏的復活節島「鳥人」服裝為亮點展品之一。（記者羅國嘉攝）眭澔平寰宇文化工作室珍藏的復活節島「鳥人」服裝為亮點展品之一。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為迎2025雙北世界壯年運動會，新北市八里區十三行博物館辦理「運動競化論：古代生活與現代競技特展」，將於1月17日至9月14日展出，此次特展從考古與人類學的視角出發，規畫射箭、投擲、負重、划船、古代的賽前儀式與金牌榮耀，及十三行人的運動等6大主題，匯集台灣、東南亞及大洋洲等17個地區文物，探索史前人類的生活技能與現代運動的傳承精神。

十三行博物館長羅珮瑄指出，此次特展包含大台北地區9處考古遺址出土的文物，以及來自沙巴、蘇門答臘、夏威夷等地的珍貴展品，其中亮點展品包含復活節島「鳥人」服裝，以及國史館典藏的馬紹爾群島致贈我國總統的木枝航海圖等，展現太平洋島民的生活智慧與永續理念。展場特別運用3D列印技術重現考古骨骸，探討運動安全議題，並設置有趣的互動裝置，讓民眾親身體驗運動挑戰，探索競技樂趣。

眭澔平寰宇文化工作室珍藏的復活節島「鳥人」服裝為亮點展品之一。（記者羅國嘉攝）眭澔平寰宇文化工作室珍藏的復活節島「鳥人」服裝為亮點展品之一。（記者羅國嘉攝）

羅珮瑄表示，為深入探索南島文化及人類競技傳統，博物館策畫一系列講座，並邀請探險家暨人類學者眭澔平，以紀錄片方式，從不同角度帶領民眾了解競技文化的起源與演變；2月邀請佛光大學文化資產與創意學系副教授厲以壯，以「史前生業活動與現代運動競技的關係」為題，探討人類競技活動的演變歷程；3月則由中正大學運動競技學系教授何承訓，主講「生活與現代運動競技」，從現代視角探討競技運動與生活的緊密關係。

羅珮瑄補充，首場講座將於18日上午10時及下午2時於博物館1樓演講廳舉辦，每場限額150人，全程參與可獲教師研習或公務人員學習時數認證。報名以即日起至16日止，歡迎透過ACCUPASS系統報名參加免費講座，額滿為止。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

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