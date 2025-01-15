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中市交通局攜手行動劇團 互動表演宣導交通觀念

2025/01/15 14:46

陸爸爸說演故事劇團以年菜題材當道具結合交通宣導，長輩看得津津有味。（中市府提供）陸爸爸說演故事劇團以年菜題材當道具結合交通宣導，長輩看得津津有味。（中市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕建立遵守交通安全觀念要從小做起，但說教方式無法入耳，中市交通局邀請「陸爸爸說演故事劇場」，用演的給大家看，還因應各區特色融人劇中，如在大甲區，角色中就有融入「大甲芋頭」；在大里區則會加入當地特產鹹菜元素；南區有台灣火柴故鄉之稱，劇中主角「火柴弟弟」如何宣導交通安全，讓長輩及小朋友聽得津津有味，遵守交通規則的念頭，也潛移默化進入腦海。

「陸爸爸說演故事劇場」藝術總監陸育克表示，他是三寶爸，子女正值國中小學齡，身為家長對交通安全宣導更有感。

陸育克表示，劇場已演出17年，迄今已突破1萬場的紀錄，目前劇團12名成員，橫跨老師、家庭主婦、上班族、學校志工等各行各業，還有隨團鍵盤老師帶動氣氛，用耳熟能詳的歌曲編成交通歌，讓小朋友邊唱邊跳，帶動律動增加記憶點。

為了吸引長輩注意，時值農曆過年，使出十八般武藝，端出受歡迎的年菜道具，像戴安全帽的黑色香菇提醒騎機車要戴安全帽、菜心呼籲過馬路要專心，讓阿公、阿嬤看得津津有味，交通安全觀念也記在心裡。

陸育克表示，當阿公阿嬤、小朋友看過演出的交通安全故事，只要過馬路遇危險時，腦中有一秒鐘、一瞬間想到劇中提醒，就值得。

他強調，有次演出前一位阿嬤跑來問他「你看我今天穿什麼顏色？」他直覺說很漂亮、黃色亮亮的，阿嬤才表明原因，原來是上次宣導要他們多穿亮色系的衣服，增加能見度自我保護；他發覺一齣戲能影響長者交安觀念，因此很有成就感。

陸育克說，今年和交通局合作，加強最新最實用交通知識，交通號誌、庇護島、行人早開時相等都是題材，雖然有觀眾認為「這都在演戲」，不過轄區交通警察來助陣很有臨場感，有次劇情安排阿公騎機車載阿嬤、阿嬤忘戴安全帽，阿公說沒關係，一下就就到，因為不知道有交警參與演出，機車一上路警察就現身，讓阿公驚呼「係金A哦」，馬上達到機會教的效果。

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