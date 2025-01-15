新北過好年！年貨市集週末登場 文化走春串聯美學廊帶

新北市1月18日至19日在空軍三重一村舉辦「年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節即將到來，新北市政府推出各項市政服務或節慶活動，為方便市民採買年貨，1月18日至19日在空軍三重一村舉辦「年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」，文化局1月22日至2月12日舉辦「文化走春」活動，串聯5條美學廊帶，民眾可暢遊博物館，一路從春節玩到元宵節。

市府副祕書長龔雅雯今天在市政會議指出，在「辦年貨」方面，經發局1月18日至19日在空軍三重一村舉辦「新北年貨市集」及「小龍迎春圍爐宴」，各市場春節期間蔬菜、水果供貨充足，市長侯友宜預計1月23日在汐止秀豐市場、1月27日在板橋新埔攤集區向市民拜年及發送春聯、福袋。1月17日到19日啟動忠孝碼頭到大稻埕碼頭的年貨航班，每日對開共8班，每班49人次，可上網預約登記搭乘。

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「迎新春」方面，1月22日至2月12日舉辦「文化走春」活動，1月30日至2月2日各博物館及藝文場館推出新春限量好禮，安排豐富展演及趣味DIY體驗活動，完成打卡可兌換小禮物；2月3日至12日規劃5條美學廊帶暨世界壯年運動會文化行旅的走春遊程。

新北市文化局規畫「文化走春」，安排豐富的展演活動。（文化局提供）

「慶元宵」方面，民政局2月1日至16日舉辦「新北燈會」，以「靈蛇獻瑞一起PLAY」為主題，規畫十大主題燈區及六大特色活動，開幕當天現場發放蛇年小提燈，2月7日、8日可至各區公所領取；觀光旅遊局主辦「平溪天燈節」共2場次，2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場舉辦，今年結合天燈施放與光雕秀的「天燈蛇影」，有蛇年雙心主燈、不斷電祈福、李多慧代言等亮點；另2月12日在野柳舉行「神明淨港」文化祭。

「社福醫療」方面，侯友宜表示，社會局準備2000份平安袋，放置在161個派出所或分駐所，紓解急難救助需求，偏遠地區由里長就近發放平安箱，74間宮廟提供平安餐、熱食，4大超商「幸福保衛站」不打烊，愛心店家供應待用餐，幫助弱勢家庭過好年。

新北市春節期間準備2000份平安袋，放置派出所或分駐所，緩解急難救助需求。（記者賴筱桐攝）

另外，春節期間新北市醫院急診維持24小時服務，因應全國流感盛行，153家合約院所提供流感、新冠疫苗免費接種。垃圾清運1月28日（除夕）提前上午開始，最晚至晚間6點收班，大年初一至初三停止循線收運，但提供70處定點收運，初四以後恢復正常。

新北偏遠地區由里長就近發放「區里平安箱」，陪伴弱勢家庭過好年。（記者賴筱桐攝）

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