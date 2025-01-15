自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

1.3億元青年紅包發出！過年結伴用文化幣看國片 滿350點加碼回饋100點

2025/01/15 20:58

行政院長卓榮泰與YouTuber三個麻瓜，一起回到阿嬤家，歷經大家過年最害怕的「親戚拷問」，一路過關斬將，贏得紅包。（文化部提供）行政院長卓榮泰與YouTuber三個麻瓜，一起回到阿嬤家，歷經大家過年最害怕的「親戚拷問」，一路過關斬將，贏得紅包。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年文化幣自元旦開放領用至今15天，領取人數達94萬人，領取率45.5%，消費金額1.3億元。迎接即將到來的農曆春節，文化部今（15）日釋出行政院長卓榮泰與YouTuber「三個麻瓜」體驗《接招吧！決戰除夕夜》密室逃脫影片預告。文化部表示，完整內容將在過年前的1月22日晚上YouTube「三個麻瓜」頻道播出，除了推薦文化幣可以使用於時下最「夯」的密室逃脫外，也提醒13-22歲青年別忘了利用文化幣「紅包」來一趟藝文走春。

玩密室逃脫前，行政院長卓榮泰（左1）與YouTuber三個麻瓜一起聆聽遊戲規則，文化部長李遠（左2）也加入商量如何應對「親戚拷問」。（文化部提供）玩密室逃脫前，行政院長卓榮泰（左1）與YouTuber三個麻瓜一起聆聽遊戲規則，文化部長李遠（左2）也加入商量如何應對「親戚拷問」。（文化部提供）

文化部表示，密室逃脫為近年來廣受年輕人喜愛的新形態藝文體驗，透過真實故事場景，結合猜題解謎破關形式，讓參與者置身設計者打造的故事情境中，產生更深入的連結及共鳴。恰逢春節前夕，文化部特別挑選《接招吧！決戰除夕夜》密室逃脫，由自稱「經常逃脫但沒玩過密室逃脫」的行政院長卓榮泰與YouTuber三個麻瓜，一起回到阿媽家，歷經大家過年最害怕的「親戚拷問」，一路過關斬將贏得紅包。

「文化禮金」就是給所有青年朋友的「紅包」，除了16-22歲每人1,200點，今年連13-15歲都有600點文化幣。從元旦起一路可以領用到12月31日。（文化部提供）「文化禮金」就是給所有青年朋友的「紅包」，除了16-22歲每人1,200點，今年連13-15歲都有600點文化幣。從元旦起一路可以領用到12月31日。（文化部提供）

卓榮泰說，「小時候收紅包是過年最快樂的時候，但現在發紅包也很快樂」，文化禮金就是行政院及文化部給所有青年朋友的「紅包」，除了16-22歲每人1,200點，今年連13-15歲都有600點文化幣。文化幣從元旦起一路可以領用到12月31日，就跟除夕全家團聚一起吃年夜飯一樣，象徵著「有始有終」。

文化部指出，呼應過年團聚的氣氛，密室逃脫就是相當適合青年與朋友、家人共同體驗的活動；此外，過年期間結伴看國片，其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數；接受完「親戚拷問」想要安靜一下的人，則可以到獨立書店買本書，使用文化幣2點就送1點，也是聰明划算打發過年假期的好選擇。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應