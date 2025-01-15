1.3億元青年紅包發出！過年結伴用文化幣看國片 滿350點加碼回饋100點

行政院長卓榮泰與YouTuber三個麻瓜，一起回到阿嬤家，歷經大家過年最害怕的「親戚拷問」，一路過關斬將，贏得紅包。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年文化幣自元旦開放領用至今15天，領取人數達94萬人，領取率45.5%，消費金額1.3億元。迎接即將到來的農曆春節，文化部今（15）日釋出行政院長卓榮泰與YouTuber「三個麻瓜」體驗《接招吧！決戰除夕夜》密室逃脫影片預告。文化部表示，完整內容將在過年前的1月22日晚上YouTube「三個麻瓜」頻道播出，除了推薦文化幣可以使用於時下最「夯」的密室逃脫外，也提醒13-22歲青年別忘了利用文化幣「紅包」來一趟藝文走春。

玩密室逃脫前，行政院長卓榮泰（左1）與YouTuber三個麻瓜一起聆聽遊戲規則，文化部長李遠（左2）也加入商量如何應對「親戚拷問」。（文化部提供）

文化部表示，密室逃脫為近年來廣受年輕人喜愛的新形態藝文體驗，透過真實故事場景，結合猜題解謎破關形式，讓參與者置身設計者打造的故事情境中，產生更深入的連結及共鳴。恰逢春節前夕，文化部特別挑選《接招吧！決戰除夕夜》密室逃脫，由自稱「經常逃脫但沒玩過密室逃脫」的行政院長卓榮泰與YouTuber三個麻瓜，一起回到阿媽家，歷經大家過年最害怕的「親戚拷問」，一路過關斬將贏得紅包。

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「文化禮金」就是給所有青年朋友的「紅包」，除了16-22歲每人1,200點，今年連13-15歲都有600點文化幣。從元旦起一路可以領用到12月31日。（文化部提供）

卓榮泰說，「小時候收紅包是過年最快樂的時候，但現在發紅包也很快樂」，文化禮金就是行政院及文化部給所有青年朋友的「紅包」，除了16-22歲每人1,200點，今年連13-15歲都有600點文化幣。文化幣從元旦起一路可以領用到12月31日，就跟除夕全家團聚一起吃年夜飯一樣，象徵著「有始有終」。

文化部指出，呼應過年團聚的氣氛，密室逃脫就是相當適合青年與朋友、家人共同體驗的活動；此外，過年期間結伴看國片，其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數；接受完「親戚拷問」想要安靜一下的人，則可以到獨立書店買本書，使用文化幣2點就送1點，也是聰明划算打發過年假期的好選擇。

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