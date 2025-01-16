桃園市美術館工程追加20.6億元 文化部長李遠允諾爭取經費

桃市立美術館工程追加缺口，副市長王明鉅（右2）、立委萬美玲（左3）等人爭取中央按比例補助，獲文化部長李遠（右3）允諾全力支持向行政院爭取經費。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府2020年底在青埔地區興建「市立美術館」（本館）及「兒童美術館」，其中兒童美術館去年4月完工營運，還在施工中的市立美術館目前施工進度51％，預計2026年完工，工程預算原為37億餘元，碰上原物料上漲等因素減項發包，修正後總經費高達58億元，立法院教育文化委員會召集相關單位今（16）日現勘，文化部長李遠允諾將全力協助向行政院爭取經費。

桃園市副市長王明鉅表示，桃園市立美術館工程因為經費短缺的關係施工進度落後，尤其要追加預算至58億元，經費對市府是沉重負擔，希望有機會獲得中央比照原35％比例補助7.2億元，讓工程如期在2026年完工。

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桃市立美術館工程追加經費20.6億元，目前進度51％，立院考察爭取中央按比例補助。（記者李容萍攝）

立法院教育文化委員會召委萬美玲表示，建設桃園市立美術館非常不容易，從前朝鄭文燦時代開始規畫建設，張善政市長上任後也列為重大建設，該工程在2018年規劃，中央在2019年10月核定，經費原本是37.5億元，地方要自籌23.74億元佔65％，中央則補助3.76億元約佔35％，之後碰到疫情原物料、人工上漲，各項經費往上攀升，前市府減項發包，但其中包含消防、機電、空調、排水等工程，這些項目在申請使用執照時都是需具備的工程內容，現在要追回20.6億元，桃園市政府預算經費非常不足，希望文化部來支持。

萬美玲說，這半年來她在立院不斷質詢爭取中央及地方攜手解決此問題，因為「2026台灣設計展」選址在桃園市立美術館舉辦，桃園作為國門之都，有這座本身設計就是藝術品的國際級美術館，搭配設計展，將帶動在地文化、藝術紮根與發展並讓國際看見。

桃市立美術館工程追加缺口，副市長王明鉅（右）、立委萬美玲（左）爭取中央按比例補助，獲文化部長李遠（中）允諾全力支持向行政院爭取經費。（記者李容萍攝）

立委王義川說，建設不分藍綠，希望經費盡速到位，不然拖下去要花費更高的經費，期盼準時完工，不要又花很多時間在行政；立委魯明哲也說，美術館坐落兩座大公園上面，總面積約10公頃，旁邊又有機捷A19站，腹地大交通便捷，是非常理想的文化園區，希望盡速完成。

桃園市政府在機場捷運下方正新建空橋（中），以利串連桃園市立美術館（右）與兒童美術館（左）。（模擬圖由桃園市政府提供）

文化部司長周雅菁說明，桃園市立美術館是唯一在文化部的地方政府公共建設計畫，因此需要透過行政院核定，當初聲明要追加經費要由地方負擔，去年市府積極爭取，文化部支持，因此會協助地方爭取。

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