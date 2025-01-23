高醫岡山首場公益畫展「生命之光」 向美術老師鄭子涵致敬

亞斯伯格症畫家林家弘〈媽祖娘娘〉畫作，令人驚豔，有畫廊開價希望典藏，但林家弘不為所動。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高醫岡山醫院在農曆春節前夕，推出首場「生命之光，鄭陣響起」公益畫展，10多名身心障礙小畫家以明亮溫暖的畫作，向已故策展人鄭子涵老師致敬，畫展會場溫馨感人。

這場公益畫展今天上午9點在高醫岡山醫院熱鬧揭開序幕，分別罹患唐氏症、自閉症、亞斯伯格症和小胖威利等病症的小畫家，組成鐵盒子打擊樂團，在高醫岡山醫院大門前為自己的畫展開場表演，震撼並感動人心，小胖威利病友關懷協會現、前任理事長李妮鍾、蔡立平醫師和高醫岡山院長黃炫廸均到場加油打氣。

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畫展發起人、小兒科醫師邱寶琴表示，該畫展已有10年歷史，首度移師高醫岡山醫院舉行，因孩子們最敬愛的美術老師鄭子涵去年離世，因此透過畫作向鄭老師表達最深的思念和敬意。

亞斯伯格症畫家林庭萱的畫作〈迎王船〉。（記者蘇福男攝）

她說，小胖威利症患者因無法克制食慾，加上新陳代謝問題，除病態性肥胖外，為滿足食慾，常會出現說謊、偷竊、情緒失控等行為偏差問題，造成人際關係的誤解與衝突，需要父母投注極大關注與陪伴，她十分佩服父母毫無怨尤陪伴孩子，希望各界支持讓畫展持續舉辦下去。

高醫岡山院長黃炫廸表示，此次展出的38幅畫作都很精采，很感謝已故鄭老師的貢獻，讓特殊疾病孩子有抒發情緒、展現才能的機會。

「生命之光，鄭陣響起」公益畫展主題畫作〈老師，我愛您〉，出自小胖威利「模範生」涂仕軒（右）之手，左為仕軒媽媽莊淑雅。（記者蘇福男攝）

被譽為小胖威利病友「模範生」的涂仕軒，10歲學畫就展露繪畫天分，是國內外大小繪畫比賽的常勝軍，此次畫展主題畫作〈老師，我愛您〉，即出自涂仕軒之手。

仕軒媽媽莊淑雅表示，鄭老師去年生病突然撒手人寰，家人和學生都難以接受，仕軒看著老師抱著小時候的他在懷裡的照片，描繪出畫作，原作已火化給老師，復刻版則在此次畫展首度展出，歡迎民眾一同來賞畫見證生命的韌性與感動，「生命之光，鄭陣響起」公益畫展在高醫岡山醫院B1展至4月23日。

「生命之光，鄭陣響起」公益畫展今天上午在高醫岡山醫院熱鬧揭開序幕。（記者蘇福男攝）

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