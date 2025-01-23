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見證當地行政歷史 舊東勢公所成雲林首座「歷史建築圖書館」

2025/01/23 14:30

縣定歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，將於2月底修復完成，公所將打造為雲林首座「歷史建築圖書館」。（記者李文德攝）縣定歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，將於2月底修復完成，公所將打造為雲林首座「歷史建築圖書館」。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，2020年被縣府列為歷史建築，是全鄉唯一歷建。2年前3年前展開修復，今年2月底將完工。縣府表示，此兩廳舍將做為鄉公所圖書館使用；東勢鄉長張健福指出，已提報給縣府地方創生計畫，2建築將活化為書籍閱覽空間及數位游牧基地，讓民眾們可在歷史建築中徜徉書海。

縣定歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，公所預計修復後打造為雲林首座「歷史建築圖書館」。圖為辦公廳舍。（記者李文德攝）縣定歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，公所預計修復後打造為雲林首座「歷史建築圖書館」。圖為辦公廳舍。（記者李文德攝）

日治時期東勢鄉尚隸屬於虎尾郡海口庄，在東勢鄉尚未分支之前，在地居民洽公，都要遠赴海口鄉（現台西鄉），往來十分不便，經當地仕紳爭取成功在1946年成鄉，而舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，先後在1947年前成立。

縣府文觀處長陳璧君指出，1979年第二代鄉公所完工後，舊廳舍曾做為戶政事務所、電信局、消防隊和監理站空間使用，見證當地行政歷史，這兩棟超過70年建築2020年登錄為歷史建築，是全鄉唯一歷建。2023年縣府獲文化部經費修復，預計今年2月底完工。

在完工之際，文觀處舉辦工地展，讓當地民眾們跟著修復建築師導覽，一邊了解此兩棟歷史建築將如何活用。雲林縣長張麗善表示，未來舊辦公廳舍及附屬倉庫將再利用規畫為東勢鄉圖書館使用，是雲林首座活化歷史建築的圖書館。

縣定歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，公所預計修復後打造為雲林首座「歷史建築圖書館」。圖為附屬倉庫。（記者李文德攝）縣定歷史建築舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫，公所預計修復後打造為雲林首座「歷史建築圖書館」。圖為附屬倉庫。（記者李文德攝）

張健福指出，現已初步提報地方創生規畫給縣府，屆時將把辦公廳舍做為書籍閱覽區、借閱區，附屬倉庫則定調為「數位遊牧基地」，預計導入數位閱讀設備，打造報章雜誌閱覽室及研習室。

至於1月21日大地震後，文觀處指出，經文資巡查單位回報，縣內文資尚無損傷，僅部分房舍水泥地板牆體舊裂痕略有加大，過年期間也請修復工程單位派駐必要巡守人力，維護文資及工地安全。

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