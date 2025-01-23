牛為農耕田農為牛穿鞋 人牛互相倚賴的少數牛車

就在大馬路旁，農民俯身、跪坐為牛繫鞋。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕牛車在現代應多只為觀光所用，台11線上則偶爾可見老農陳金發駕著牛車前行，拉車黃牛卻是不折不扣的耕牛，但黃牛卻是坐上貨車到耕地工作，並與陳金發相依為命。為防牛蹄受損，陳還以繩索編鞋，俯身為牛穿上，古代人牛互相倚賴的一幕，卻在台東大馬路上成為常態。

牛車雖慢，但似乎牛不急、農夫更不忙。在道路最外側緩行，相比一旁不斷呼嘯而過的汽車，牛車周遭的時間似乎更緩慢。

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就在大馬路旁，農民俯身、跪坐為牛繫鞋。（記者劉人瑋攝）

66歲的陳金發一直堅持以傳統方式耕作，與黃牛相依為命。天才剛亮，陳金發就會幫牠穿上他自己親手編製的鞋，再慢慢地走到志航基地旁的農田，套上犁耕地，一切都回到台灣農村時代。

陳金發不喜歡現代的機器，約在8年前以12萬元購入黃牛，而此時黃牛已10歲；並一直堅持養黃牛來拖牛車、耕田。如今黃牛早已經馴化會聽主人指令，即使路人圍觀、拍照，甚至對黃牛輕撫，黃牛也表現得十分溫馴。

黃牛耕田，種作卻賣相不佳，其實這都是傳統耕法，也多為牛的飼料。（記者劉人瑋攝）

因為黃牛拖車在當今社會實在太少見，每每停下時都被民眾圍觀拍照，或對車上採收作物詢價，而陳金發之所以停車，多因黃牛的草鞋鬆脫。陳說，自己也學會為牛編鞋以護牛蹄，牛拖車、耕地也需愛護黃牛。

陳金發說，20多歲開始有自己的農田，趕牛耕作，如今還是喜歡也習慣與牛相處，對自己來說，黃牛就是耕作與生活的夥伴，與之不離。

大馬路旁的農民使用牛車，似乎回到台灣以往農村社會景象。（記者劉人瑋攝）

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