年終大掃除 丟不了東西也別心虛

丟東西常讓人難以抉擇。（圖／達志影像）

〔文／劉黎兒〕每到年末年始總會丟棄點什麼，讓身心都變輕鬆、騰出新空間，一舉數得。

許多專家指導許多東西應該捨棄，如已完成使命的破鞋子、已失去興趣的道具或玩偶、最後使用不知何時的東西、用途不明或不好用的東西……說起來很有道理，但要捨棄不大容易，尤其有許多青春記憶的東西，長年以來是精神支柱，陪自己度過艱辛歲月，但現在不需要了，那可是青春的代表，專家建議最好隆重設定個儀式後再燒掉，不跟普通垃圾一起丟的話，才能圓滿捨棄！

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丟東西似乎很不錯，但真要捨棄也並非那麼容易，日本大作家五木寬之就反對被斷捨離的強迫觀念左右，他不認為丟不了東西的有問題的，承認自己住在別人看來都是4、50年老舊破爛物的垃圾屋，但一點也不覺得這有什麼不對，他寫了《不丟的人生》引起非常多的反響，認為偶爾打開亂七八糟的抽屜發現「這是那時候的東西」，樂趣無窮，不丟不必有罪惡感，也可自得其樂！

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