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藝文 > 藝起享享 > 看表演

宜蘭傳藝春節好戲連台 大年初一、初二宜蘭縣民免費入園

2025/01/23 17:59

春節連假期間，宜蘭傳藝園區好戲連台。（宜蘭傳藝園區提供）春節連假期間，宜蘭傳藝園區好戲連台。（宜蘭傳藝園區提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心園區春節假期好戲連台，年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」將重磅登場，文昌街營造成「百花齊天」全新街景，29及30日（大年初一、初二）開放宜蘭縣民免費入園。

齊天大聖鬧龍宮的高空特技演出。（宜蘭傳藝園區提供）齊天大聖鬧龍宮的高空特技演出。（宜蘭傳藝園區提供）

宜蘭傳藝園區駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」，訂於29日開演，將演出一整年，劇中的齊天大聖帶領猴子猴孫操兵練將，大展宋江陣法，憑藉著勇氣和智慧平定龍珠之亂，每天上午10點半、下午2點各演一場。

文昌街的「百花齊天」裝置藝術，以花果山為設計發想，沿街設置花朵、安插燈籠，搭配小花點綴、花朵與果實交織，詮釋花果山的繁華景致，為園區增添年節喜氣，也是「齊天大聖鬧龍宮」的演出場域。

宜蘭傳藝園區文昌街被營造成「百花齊天」全新街景。（宜蘭傳藝園區提供）宜蘭傳藝園區文昌街被營造成「百花齊天」全新街景。（宜蘭傳藝園區提供）

春節連假期間，園區另有民俗藝陣表演、福利熊及虎利拜年、擲筊祈福幣、文昌祠點燈求功名、迎春市集。29、30日2天，設籍宜蘭縣或身分證字號G開頭的遊客，可憑身分證件免費入園，相關資訊請上官網查詢，網址：https://www.px-sunmake.org.tw/

吉祥物走進文昌街為園區增添不少喜氣。（宜蘭傳藝園區提供）吉祥物走進文昌街為園區增添不少喜氣。（宜蘭傳藝園區提供）

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