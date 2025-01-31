以攝影、瑜珈遊程結合住房 理想大地新春旅遊主題多元

理想大地以攝影、瑜珈遊程結合住房，推出2、3月春日度假專案。（理想大地渡假飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕延續歡樂春節氣氛，在2、3月想為自己和家人、好友規畫不一樣的春日旅遊，理想大地渡假飯店特別推出結合攝影、瑜珈等多種遊程的住房專案，歡迎遊客趁著春光明媚到花蓮，感受當地的自然之美及人文風情。

「跟著飛鳥季大師去攝影！在理想大地看到西班牙」專案，帶領遊客用鏡頭捕捉飯店的獨特魅力。（理想大地渡假飯店提供）

2月初春，本身就如同歐洲花園般的理想大地到處生意盎然，理想大地針對喜歡攝影又喜歡旅遊的旅人，打造「跟著飛鳥季大師去攝影！在理想大地看到西班牙」住房優惠專案，在攝影師季⼦弘的專業指導下，一起探索理想大地這座夢幻的渡假勝地，用鏡頭捕捉專屬飯店的獨特魅力與美麗。訂購日期至3月15日，可1人成行1泊2食、或2人同行1泊2食，入住西班牙主題房型住宿1晚，含早晚餐，以及飛鳥季「空間vs.人物」攝影觀念分享、拍攝創作體驗1次／人。期間限定3梯次，課程內容涵蓋理想大地的建築、園區景致、骨董傢俱、藝術品、粉紅別墅等素材，主題分別是：2/22-23，西班牙建築美麗留影、拍出異國氛圍的風情；3/8-9，西班牙工藝氣質寫真，拍出玩味藝術的創意；3/29-30，西班牙粉紅泡泡美拍、拍出幸福爆棚的浪漫。歡迎對攝影旅遊有興趣的旅客報名參加，更有機會在理想大地的官網或粉絲頁面分享攝影作品。

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2天1夜的「女性整體健康照護課程｣，主打為女性提升整體活力。（理想大地渡假飯店提供）

此外，理想大地座處山嵐綠地，周圍盡是悅耳鳥鳴，讓人忍不住想在其間伸展筋骨、大口深呼吸，理想大地表示，C-IAYT認證瑜珈療癒師王旭亞去年11月帶領毛家庭，一起在園內的賽維亞大草原執行狗狗瑜珈DOGA活動，即非常推崇理想大地的自然環境，認為這是一處適合練習瑜珈的場地，真正可以遠離都市喧囂、尋回內心平靜。因此特別選在38婦女節，專為女性設計2天1夜的瑜珈療癒「女性整體健康照護課程｣，從骨盆底肌照護、找回自我掌控力量，睡前儀式的神經系統照護、使人一夜好眠，翌日晨起的整體健康照護，增進體內循環，提升整體活力。為此推出的「慶祝38 粉愛自己瑜珈旅」住房優惠專案，除了結合瑜珈療癒課程，也專門為閨密規畫3/8-9的1泊2食、3/8-10的2泊3食寵愛之旅，訂購日期自即日起至3/7。專案內容包含入住西班牙主題別墅，細品Happy Hours茶點、靚景風味中式晚餐，專屬粉紅電動船遊河等；2泊3食還包括漂浮下午茶、房內下午茶、里拉餐廳下午茶主題午茶3選1（1人1次），以及靚點廚藝教學有窯烤Pizza +手沖咖啡90分鐘（1人1次）。

理想大地擁有廣闊綠地，優美的自然風光讓遊客流連忘返。（理想大地渡假飯店提供）

理想大地強調，新春旅遊專案優惠不只如此，身為友善飯店，理想大地深知旅客的心，鼓勵1個人旅行，1人入住1泊2食+瑜珈療癒活動，除享每房優惠價，再享房型升等；同時預訂本專案，每房享有最高1,000元的折抵車票或加油費（駕駛電動車者贈送長條蜂巢糕1條）、加送粉靚伴手禮（每房1組）、王旭亞著作《瑜伽療心室》（1人1本），絕對讓遊客收穫滿滿。更多相關訊息詳詢理想大地渡假飯店官網。

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