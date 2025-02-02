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《2025高雄獎》新春開獎 丘智偉、林弈軒、王仲平摘首獎

2025/02/02 12:53

《2025高雄獎》首獎得主丘智偉作品《河邊的巨大之物》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）《2025高雄獎》首獎得主丘智偉作品《河邊的巨大之物》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕《2025高雄獎》新春開獎，首獎由丘智偉、林弈軒、王仲平3人獲獎，另葉俊麟獲選「何創時書法篆刻類特別獎」，本屆新設獎項「聚和國際環境永續特別獎」則由張君慈獲得，得獎作品即日起在高美館4樓展覽室展出。

《2025高雄獎》首獎得主林弈軒作品《快樂核世界公司》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）《2025高雄獎》首獎得主林弈軒作品《快樂核世界公司》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

　高雄市立美術館表示，《2025高雄獎》共有376位藝術家報名參賽，其中，包含14位外籍藝術家；經各領域專業評審審查，最終評選出首獎3名、何創時書法篆刻類特別獎、聚和國際環境永續特別獎各1名，另有評審特別獎5名及入選16名，作品折射出藝術家眼中當代社會的樣貌，為觀者提出新世代多元的觀察視角。

《2025高雄獎》首獎得主王仲平作品《平面的深度》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）《2025高雄獎》首獎得主王仲平作品《平面的深度》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

　高美館代館長林羿妏表示，《高雄獎》作為台灣重要藝文賽事之一，在延續「初審分類，複審不分類」的評選機制外，為迎向當代藝術開放性與多元性，這屆高雄獎賽制有嶄新變革，將原本五大類項優選獎改設為「評審特別獎」，並首次設立「聚和國際環境永續特別獎」，鼓勵藝術家關注環境生態議題，開創藝術永續視野，讓觀眾得以感受當代藝術的多元風采。

《2025高雄獎》何創時書法篆刻類特別獎葉俊麟作品《觀．自在》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）《2025高雄獎》何創時書法篆刻類特別獎葉俊麟作品《觀．自在》。（攝影：Studio Millspace、高美館提供）

　首獎得主丘智偉、林弈軒、王仲平分別透過建築、繪畫、攝影等不同媒材，闡述當下的社會現象、空間記憶或影像本質，其中，丘智偉的作品《河邊的巨大之物》，探討個人記憶與城市變遷的關聯，結合雕塑、影像，再現橋梁下的空間，讓觀眾得以重新思索日常中被忽視的巨大之物。

《2025高雄獎》聚和國際環境永續特別獎張君慈作品《月潮搖籃曲：細胞》。（高美館提供）《2025高雄獎》聚和國際環境永續特別獎張君慈作品《月潮搖籃曲：細胞》。（高美館提供）

　林弈軒《快樂核世界公司》，透過誇張的繪畫回應現實世界中誇張的虛假表演，與其背後人們寄託的虛幻理想與情感，在其中尋找真實自我；王仲平《平面的深度》則藉由拍攝日常家屋窗外風景、玻璃內外的凝視與映照，探討影像和繪畫性的微妙關係。

　葉俊麟的《觀．自在》打破書寫與閱讀的方向性，探索書法的多重可能性，及作者與觀者之間的狀態；張君慈的《月潮搖籃曲：細胞》融合人類身體記憶與大自然的對話，傳達對於環境的關注，展覽至4月20日，更多資訊請詳高美館官網，或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。

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