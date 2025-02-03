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古蹟行春寵物友善 台南文化園區創逾700萬收入

2025/02/03 14:04

台南市今年新春多處古蹟園區開放寵物入園，讓飼主與毛孩體驗共遊古都。（台南市政府提供）台南市今年新春多處古蹟園區開放寵物入園，讓飼主與毛孩體驗共遊古都。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕為打造台南與寵物共融的友善生活，今年古蹟行春系列活動結合古蹟園區開放寵物入園。春節連假結束，台南市政府公布統計，文化局各園區春節期間湧入近29萬人次、創造逾700餘萬元收入佳績；龍崎光節空山祭6天吸引累積超過1.5萬人潮，票房破410萬元。

文化局今年持續推出古蹟行春活動，搭配城市文化IP「巷仔Niau」，並推出收費古蹟文化園區開放寵物入園措施，園內設置寵物推車，也以「遊台南追巷仔Niau」抽獎活動擴大寵物友善宣導。

台南市文化局今年推出古蹟行春系列活動，並結合古蹟園區開放寵物入園。（台南市政府提供）台南市文化局今年推出古蹟行春系列活動，並結合古蹟園區開放寵物入園。（台南市政府提供）

文化局代理局長林韋旭指出，巷仔Niau作為台南文化守護者象徵，可愛萌樣吸引關注，搭配古蹟區提供飼主和毛孩同遊，貼心服務帶動入園人氣，讓遊客在獨特歷史氛圍，感受台南文化魅力；文化局將持續努力推動各項活動，將台南打造成為一座文化浪漫及適合與寵物共同生活的城市。

寵物友善政策不僅讓旅客與毛孩共享旅程，也成功帶動地方經濟發展。寵物咖啡廳「角落有貓」張姓店長表示，這次春節人潮明顯增多，許多遊客是帶著毛孩來的，也讓門市成為熱門打卡點。

台南市今年新春多處古蹟園區開放寵物入園，並提供寵物推車供遊客使用。（台南市政府提供）台南市今年新春多處古蹟園區開放寵物入園，並提供寵物推車供遊客使用。（台南市政府提供）

台中李小姐說，以前來台南總得讓狗狗留在飯店，這次終於能推著牠走進赤崁樓，真的很開心。高雄王先生則分享，我們家貓咪不習慣人多的環境，但這次用提籃竟然可以一起逛安平樹屋，還跟巷仔Niau拍照留念，覺得很有意義。

市長黃偉哲表示，未來將持續落實寵物友善政策，並與文化創新活動結合，創造更多人與動物共享的溫馨時光，讓台南成為最具文化溫度的寵物友善城市，人寵一同體驗歷史古都的獨特魅力。

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