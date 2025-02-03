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預算濫砍書展有感 文化幣一項超級回饋沒了

2025/02/03 17:53

文化部長李遠出席書展展前記者會。（記者凌美雪攝）文化部長李遠出席書展展前記者會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台北國際書展將於明（4）日登場，文化部長李遠今日出席展前記者會，談到立法院預算之亂造成的影響，李遠以「用無邊的想像，克服遺憾」表示，因為文宣費全被刪除，文化部正努力想辦法如何宣傳書展，但整體來說，受到最明顯影響的，是原定擴大的文化幣優惠內容無法實施，讓他心中留下了一些遺憾。

李遠表示，身為作家，對台北國際書展可說非常熟悉，他曾經在此發表新書、演講，更多時候是來買書。談到今年書展主題國是義大利，李遠說，義大利是一個非常有古文明的國家，台灣受到義大利文化的影響很多，從文藝復興到新寫實電影主義的電影，還有文學等等。

至於文化部預算被刪減，李遠指出，影響的範圍包含因為文化部媒體宣傳費用被全數刪除，所以宣傳的部分無法支出；其次是原本要讓今年加入領取600點文化幣的13-15歲青年，可以享有2點送2點，讓自己的文化幣也有機會變成1200點，也因為預算被刪的緣故，只能維持2點送1點；而原本希望書展期間每天發放門票全額抵用金，也受限於預算，只能非假日發放。

2025台北國際書展將於2月4日至9日，於台北世貿一館舉辦。為弭補文宣費全被刪的遺憾，李遠喊話要每天親自逛書展，希望「透過各種新奇的方法，把市場推出去」。

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