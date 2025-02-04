新加坡國寶級畫家林子平逝世 黃循財：失去最傑出藝術家

新加坡著名書畫家林子平於本月3日晚間6時逝世，享嵩壽103歲。（圖擷自黃循財臉書）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡著名書畫家林子平於本月3日晚間6時逝世，享嵩壽103歲。新國總理黃循財同天在臉書發文悼念稱，「新加坡失去了一位最傑出的藝術家」。

據新媒《聯合早報》報導，林子平長子林樹國3日證實，他父親1個月前因肺炎入院，終告不治。

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林子平於1921年9月28日生於新加坡淡濱尼巴西立甘榜，本名林水連。林子平曾任小學校長30年，1981年起全職作畫，一生創作約2萬幅作品，書法水墨佔7成，也有部分素描、油畫作品。

1970年起，林子平多次舉辦個展。至今，新加坡國家典藏林子平299件作品。林子平也捐贈百餘件作品給母校中正中學，該校「林子平藝術館」於2014年揭幕。

新加坡國家美術館的「林子平：我畫故我在」個展，將展至3月23日，呈獻藝術家70餘年間的50餘件作品。

新國總理黃循財3日晚間在臉書發文，林子平的水墨畫以描繪早期的新加坡而聞名，他透過藝術捕捉了這個快速發展國家的精神。黃循財並稱，作為2003年新加坡文化獎得主，林子平對新國文化事業的貢獻不可估量。

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