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苗栗公館國中音樂班週六晚演出 免費入場

2025/02/04 10:43

公館國中致力推廣苗栗縣音樂教育，設置國樂與西樂並重的音樂班。（圖由校方提供）公館國中致力推廣苗栗縣音樂教育，設置國樂與西樂並重的音樂班。（圖由校方提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中音樂班，融會中西樂韻，在全國音樂大賽中屢獲佳績，將於8日（週六）晚間7點，於苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦「夢響啟程」年度音樂發表會，將帶來古典、流行及客家歌謠、動畫主題曲等豐富跨界曲目，免費入場，歡迎民眾前往欣賞聆聽。

公館國中致力推廣苗栗縣音樂教育，設置國樂與西樂並重的音樂班。（圖由校方提供）公館國中致力推廣苗栗縣音樂教育，設置國樂與西樂並重的音樂班。（圖由校方提供）

公館國中致力推廣苗栗縣音樂教育，設置國樂與西樂並重的音樂班，邀集優秀師資傾力相授，20多年來，培育許多傑出的音樂人才。每年縣內學生音樂比賽，公館國中音樂班在管弦樂、國樂、個人樂器等競賽項目中均囊括特優及優等，代表參加全國音樂競賽決賽，也成績亮麗。

苗栗縣公館國中音樂班，將於8日（週六）晚間7點，於苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦「夢響啟程」年度音樂發表會，免費入場。（圖由校方提供）苗栗縣公館國中音樂班，將於8日（週六）晚間7點，於苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦「夢響啟程」年度音樂發表會，免費入場。（圖由校方提供）

校長吳源有表示，此次音樂班學子年度音樂發表會，表演形式包括管弦樂、國樂、中西樂、打擊樂及合唱；曲目更囊括古典樂曲、動畫主題曲、客語歌謠與流行音樂。值此春光爛漫之際，歡迎民眾前往欣賞聆聽，享受一場美好的音樂饗宴。

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