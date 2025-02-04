台灣漫畫第3波黃金期 11名作者赴安古蘭拓歐洲市場

丁柏晏和藥島在大會活動上，與法國漫畫雜誌Zitrance主編Gnomus對談，分享台灣科幻與恐怖類型漫畫。（文策院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫迎來第3波黃金期發展，國內漫畫家不斷運用本土元素與創意編織作品，更獲最喜愛多元文化的歐洲市場青睞，年度漫畫盛事「法國安古蘭國際漫畫節」在農曆春節登場，台灣代表團今年更派出11名作者遠赴當地，拓展海外版權市場，是疫後最大參展規模。

在安古蘭漫畫節台灣館的開幕活動上，我國創作者即興創作演繹蛇年意象，吸引不少民眾駐足圍觀。（文策院提供）

文化內容策進院表示，台灣代表團連年參展全球漫畫界盛事「法國安古蘭國際漫畫節」，成功贏得法國出版社和讀者的青睞，近2年台漫法文版的出版量皆較過往大幅提升。

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為拓展歐洲市場，文策院今年聯同阮光民、丁柏晏、日下棗、謝東霖、葉馨文、JULAI、房瑞儀、藥島、Moonsia、Pam Pam Liu及常勝等11名創作者，1月29日至2月2日赴安古蘭，是疫情後最盛大陣容，現場也布置台灣館展出130本我國原創作品。

安古蘭漫畫節台灣館舉辦現場繪畫活動，8名台灣創作者以「漫畫家的一天」為題作畫，吸引現場讀者目光。（文策院提供）

今年台灣館的主視覺由《閻鐵花》作者常勝繪製，頂著一頭亮麗紅髮的少女突破分格框線的束縛躍出畫框，以充滿活力的姿態表現台漫自由奔放且不受侷限的創作能量。《閻鐵花》已賣出6國版權，法文版由法國大型漫畫出版社Glénat Éditions發行，Kana及Mahô等法國出版社近幾年也持續發行台漫作品。

安古蘭漫畫節宛如一個大型創意競技場，如台灣館現場繪畫活動由8名創作者分組上台，以「漫畫家的一天」為題即興作畫，吸引不少民眾佇足觀看。大會座談則找丁柏晏、藥島與法國漫畫主編Gnomus一起對談，分享台灣科幻與恐怖類型漫畫的獨有魅力。國際版權中心則由專業出版人士接連執行近70場版權會議，洽談氣氛熱絡，令人期待明年台漫在法語市場的好成績。

文策院說明，1月30日台灣館舉辦開幕活動，有菲律賓國際漫畫節主席Paolo Herras、法國漫畫媒體ActuaBD執行長Didier Pasamonik、法國出版社Éditions Robert Laffont國際版權總監Benita Edzard及義大利波隆納兒童書展評審Matteo Stefanelli等出席支持。駐法國台北代表處大使郝培芝表示，台漫作品屢屢在法國與歐洲獲得肯定，已漸漸走出自己的路。

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