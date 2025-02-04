復刻陣頭重要古物 吳登興「大龍旗花燈」集結在地藝陣精神

吳登興以飛龍團大龍旗為發想，製作出大龍旗花燈，其集結北港藝陣團體精神，盼讓民眾了解當地濃厚文化底蘊。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕2025北港燈會熱鬧展開，其中北港工藝師吳登興以國家重要古物「北港飛龍團大龍旗」為發想，一比一復刻「大龍旗花燈」，設置在北港文化中心前吸引不少民眾關注。吳登興表示，此作品集結在地各大陣頭衣服、帽子而成，除永續外，更承載著陣頭精神，盼展現出北港濃厚的文化底蘊。

北港飛龍團大龍旗1926年完成，其水平邊約 454 公分、鉛垂邊約 535 公分、斜邊約 673 公分，北港媽祖遶境隊伍中扮演重要角色，每當飛龍團舞龍出現前，大龍旗便會做「前導」，由於一對龍旗規模驚人，每每出現引人驚歎不已，地方更有「天下第一旗（奇），車倒三間店」的俚語。

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同為飛龍團總務委員的吳登興表示，大龍旗出現在遶境隊伍已消失近50年，但因其具有文化歷史價值與獨特性，2013年雲縣府登錄為「一般古物」，2014年起送往文化資產保存研究中心進行修復至今，前年底更獲文化部指定為國家重要古物。

大龍旗花燈三角外框使用北港在地藝陣團體出陣帽子與衣服，更將「吃炮」過的牛仔褲加入、拼貼而成。 （記者李文德）

吳登興表示，為喚起民眾對於北港藝陣文化的回憶，配合著今年度北港燈會，便以「大龍旗」為發想，以1:1比例，打造大龍旗花燈，其三角外框都是使用金聲順、聖震聲、集雅軒等北港在地藝陣團體出陣帽子與衣服，更將「吃炮」過的牛仔褲加入、拼貼而成。

吳登興表示，此作品花費2週完成，花燈的龍也如同大龍旗一樣，採取「之」字型構圖，讓龍看起來更巨大，也更生動。此作品除了符合燈會強調的環保永續之外，更是集結北港在地藝陣文化之作，讓民眾能夠深刻體會濃厚的文化底蘊，希望藉此也能喚起當地民眾對於在地文化的認同。

吳登興以飛龍團大龍旗為發想，製作出大龍旗花燈，其集結北港藝陣團體精神，盼讓民眾了解當地濃厚文化底蘊。（記者李文德攝）

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