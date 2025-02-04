客委會首進書展秀出430種客家珍稀書 推動建構鄉鎮圖書館

客委會攜手客傳會、客發中心首次進軍台北國際書展。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕持續推動客庄閱讀風氣及推廣客家作品！客委會結合客傳會、客發中心等單位首次進軍台北國際書展，不只一口氣展出市面上430種珍稀書籍，主委古秀妃也表示，將持續從軟硬體、添購圖書協助多處客家鄉鎮建立圖書館，並透過志工媽媽以客語說故事，推廣客家文化及語言。

客委會攤位以客庄「山」與「河」為概念，展現客庄秀麗山川的人文薈萃，多位客籍作家畢生精彩豐富的文學作品，傳遞客家語言、音樂及戲劇流動音符的聲河之美。「客家書香」可展讀限量好書、「文學沙龍」可和知名文學作家以書會友，也能透過AI播客（Podcast）客串一日主播。

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客委會主委古秀妃（右）於書展客家館體驗一日播客。（記者楊綿傑攝）

客委會主委古秀妃表示，今年是客委會首次參與台北國際書展，展出所有客家的出版作品包括如吳濁流、鍾肇政、鍾理和全集等，以及其他各大作家的作品，另有多種童書。而在與客家公共傳播基金會合作之下，展區也有AI元素及影視影音作品，因此不只閱讀，還有視聽的體驗。

古秀妃指出，客委會在全台灣各地客家村落及聚落，支持客家鄉鎮設立圖書館，包括硬體的設計，還有館內軟體的設置，整體客家書籍閱讀的建構，多年來陸續已投資了20幾億，圖書館的新設、修繕持續進行中，如目前新屋、美濃都已經在運作，接下來桃園、新竹、苗栗、台中、屏東也開始規劃執行。

古秀妃提到，今年客委會已選定200冊客家書籍，將購置並贈送至客家圖書館，未來會把更多客家書籍逐步推廣到全國70個客家文化重點發展地區。此外也推閱讀行動，透過志工媽媽以客語跟當地的孩子說故事、推薦作品，藉故事內容讓大眾更了解客家文化，亦體現客語使用在生活中。

此外，客家館還有「客話童書」，由國際級知名本土兒童劇團「偶偶偶劇團」為孩童戲劇導讀及手做布偶；「新書沙龍」則以客家女子圖鑑為題，探討客家女性獨特魅力；另結合科技與文化互動，如Open Studio一日播客，開放限時錄音體驗；3D立體投影箱以多種語言交流互動；AI Podcast人工智慧模擬客語、英語與義大利語對談等多元活動。

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