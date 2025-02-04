南島譯作結合友邦文物展出 原民會以「洋流記憶」帶出文化連結

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北國際書展今起開展，原民會今年以「洋流記憶——太平洋文化的交織與延續」主題參與，呈現包括過去6年來翻譯並出版大洋洲及東南亞國家文化、歷史與政策相關書籍，也結合太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國珍貴文物展示，原民會表示，透過「洋流記憶」更能綜觀太平洋地區原住民族起源歷史、文化傳承與延續。

「洋流記憶——太平洋文化的交織與延續」書展開幕，包含駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁柏安卓大使、文化部代表，及多位駐台使節、專家學者等皆出席響應。

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台北國際書展今起開展，原民會今年以「洋流記憶——太平洋文化的交織與延續」主題參與。（記者楊綿傑攝）

原民會指出，自2018年起與文化部合作推動「南島文化選集翻譯計畫」，翻譯並出版大洋洲及東南亞國家文化、歷史與政策相關書籍，迄今已成功推出8本重要著作，為社會增添對南島民族文化及傳統智慧的理解，書展特別以過去的出版成果為基礎，結合來自太平洋友邦帛琉共和國、馬紹爾群島共和國珍貴文物展示，打造一場深具層次與視覺美感的文化盛宴。

原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu表示，此次書展有別以往敘述原住民族在台灣這塊土地的歷史脈絡與發展，以「洋流記憶」為名，放眼太平洋地區原住民族起源歷史、文化傳承與延續，希望帶領觀展者看見原住民族文化的深厚連結，並展現原住民族的韌性與創造力。

原民會進一步說明，書展自即日起至2月9日，期間安排5場講座，包括南島連結、社會制度、航海文化、南島永續及環境永續等主題，邀請多位專家學者及我國友邦駐台使節代表分享經驗與洞見，帶領觀展者深入探索原住民族文化與自然環境的深厚連結，透過文字、影像與對話的多元呈現，期望引領更多人感受「洋流」所承載的文化記憶與傳統智慧。

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