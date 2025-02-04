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台北國際書展開幕首日 總統賴清德行動支持「穩賺不賠的投資」

2025/02/04 15:12

總統賴清德就任後首次參與書展。（文化部提供）總統賴清德就任後首次參與書展。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕春節連假過後台北國際書展緊接上場，2025台北國際書展今（4）日於世貿一館舉辦開幕典禮，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、文化部長李遠、台北書展基金會董事長吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉（Paola Segh）、監察委員葉大華及范巽綠、各國駐臺大使、2025台北國際書展大獎暨金蝶獎得獎者及代表、國內出版業重要人士、國際區參展代表、出版公協會代表等，共同啟動本屆台北國際書展。

總統賴清德致詞時表示，春節連假過後台北國際書展緊接上場，是非常棒的事情，不僅是臺北的喜事，也是臺灣的盛事。總統賴清德提到，「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠」，知識就是力量，買書、看書都是非常值得做的一件事，鼓勵國人都能夠踴躍參加書展。同時，此次書展有29個國家參展，也邀請大家一起進入29個國家的文化世界。

總統賴清德特別介紹文化幣今年向下發放到13-15歲，就是希望年輕朋友能得到政府幫助，買書、看書及體驗看表演等文化活動，擴展更多接觸臺灣文化的機會。「文化是國家的根，也是臺灣的靈魂」，總統賴清德向出版界致敬，「出版界是傳達文化最重要的工作者」。

總統賴清德（右6）於開幕典禮上，頒發「2025台北國際書展大獎」予各獎項得主。（文化部提供）總統賴清德（右6）於開幕典禮上，頒發「2025台北國際書展大獎」予各獎項得主。（文化部提供）

眾所矚目的金蝶獎及書展大獎頒獎儀式也於開幕式登場，由總統賴清德頒發獎項，所有得主齊聚，親臨領獎，除了展現對獎項的重視，歡欣雀躍中亦不忘分享榮耀。總統賴清德就任後首次參與書展，更特別在開幕後參觀義大利主題國館、文學書區、臺大出版中心、公民書區、台灣漫畫館等展位，以實際行動力挺出版產業。

此外，2月4日至9日書展展期間，桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵當日紙本票根免費入場參觀，未滿18歲民眾、身障人士及一位陪同者憑證免費入場。同時，推出「異想滿額禮 限量換」活動，以及持2025台北國際動漫節紙本票根至書展也可兌換「異世界滿額禮」—異世界MEMO便條本，歡迎動漫迷與書迷在台北國際書展現場相遇。更多活動訊息請參閱台北國際書展官方網站：https://www.tibe.org.tw/

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