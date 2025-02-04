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偶戲跨國合作！真雲林閣掌中劇團《一個皇帝在南洋》探討新住民議題

2025/02/04 16:56

真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，將融合印尼爪哇偶戲演出，帶領民眾探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。（記者李文德攝）真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，將融合印尼爪哇偶戲演出，帶領民眾探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，以鄭和下西洋為背景，結合明朝建文帝下落不明的歷史懸案，除台灣布袋戲為主，更融合印尼爪哇偶戲三元素演出，交織出文化碰撞的故事。團長李京曄表示，將透過演出帶領民眾深入探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。

「身邊很多親朋好友不乏有新住民」李京曄表示，台灣被譽為「多元開放」的國家，面對移民來台的新住民朋友們，部分人或多或少會以上位者角度看待，因此對等性包容更需實踐。從戲劇文化來看，也會好奇外國偶戲文化是如何，因此催生出新戲。

真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，將融合印尼爪哇偶戲演出，帶領民眾探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。（記者李文德攝）真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，將融合印尼爪哇偶戲演出，帶領民眾探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。（記者李文德攝）

李京曄表示，此劇以鄭和下西洋為時代背景，將建文帝朱允炆下落不明的歷史懸案全新詮釋，場景建構於滿者伯夷帝國，原高高在上的皇帝到陌生國度，心中拉扯是否融入當地文化，成為新住民適應生活。故事盼帶給民眾對新住民議題的省思，進一步針對土地、民族認同做出呼應。

李京曄說，此劇除了以布袋戲為主，更將印尼爪哇杖頭傀儡、皮影戲、畫卷戲等三項元素融合其中，兩種不同偶戲文化首度跨國結合演出，再加上傳統文武場及印尼傳統民族音樂「甘美朗」的交織下，營造出耳目一新的偶戲表演。

李京曄指出，此合作可謂「工程浩大」，兩種偶戲文化都有其禁忌所在，如布袋戲中不能直白提到「蛇」，須改以「邪」或「溜」代稱，但對於不同國家而言也許是神聖的象徵，反之亦然，因此演出形式、布景、音樂等需取「最大公約數」。

真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，將融合印尼爪哇偶戲演出，帶領民眾探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。（記者李文德攝）真雲林閣掌中劇團今年新戲《一個皇帝在南洋》，將融合印尼爪哇偶戲演出，帶領民眾探討新住民議題，此劇更是台灣、印尼偶戲首度合作。（記者李文德攝）

劇團表示，此次演出更有深耕爪哇偶戲的台南藝術大學博士陳聖元，邀請其師印尼爪哇梭羅宮廷親王孫德裘一起演出，劇中可聽到台語外，也能聽到印尼爪哇語言。此劇更是「2025台灣戲曲藝術節」跨國共製，5月2至4日將在台灣戲曲中心小表演廳演出，詳細資訊可上網查詢「真雲林閣掌中劇團」粉絲專頁

李京曄指出，此劇演出後，要再重演的機率可能不高，3場演出可謂「空前絕後」，歡迎民眾邀請新住民朋友一起觀賞。

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