2025台北國際書展 中研院帶書迷AI衝浪漫遊海洋知識庫

中研院於2025台北書展設置的攤位以海洋為主題。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕2025台北國際書展今（4）日開展，許多識途老馬不能錯過的就是中研院攤位，今年該院以「海灘拾貝——探索無邊知識海」為主題，展現該院海洋研究成果，現場也展售近4千冊中研院出版專書，只要有消費，就可以現場扭出內有中研院特為本次書展打造的書籤跟徽章。

只要有在中研院台北書展攤位消費，就可以扭蛋，扭蛋中有中研院為本次書展特別打造的書籤跟徽章。（記者楊媛婷攝）

中研院本次於台北書展呈現該院多元海洋研究，包含精選11本專書金句打造「從文字看海洋」專區，讓民眾快速了解海洋人文與史地研究的論述，還有可聽到海底火山熱泉噴發的特殊音訊、魚類在珊瑚礁裡合唱的「從生命科學看海洋」專區，另展區還有「魚類多樣性與相關研究」主題，將公開各種海洋古生物化石採集地圖。

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中研院也將於書展舉行14場講座，將由26位研究人員分享各種海洋故事，包含台灣如何發揮地理優勢，實現黑潮發電，還有探討台灣海島型港口城市特色，以及講述19世紀以來海上守護者燈塔的誕生與影響。

本次書展也將舉行兩本最新出版專書講座，包含由經濟所兼任研究員羅紀琼探討長照資金人力等問題的《社區的想像、想像的社區——照護服務與建議策略》，以及由中研院內多位專家合著的《迎向AI時代的人類智慧》，就闡述將影響人類生活各層面的AI技術的應用與研究，還有對其中產生的倫理與法律議題。

中研院副院長彭信坤表示，學習在AI浪潮中衝浪已經是全球運動，該書將於明天舉行座談會，與會人員包含建構出台灣首創大型正體中文語言模型TAIDE的人社中心研究員蔡宗翰，還有細生副研究員周雅惠從神經科學角度，探討生成式AI與大腦幻覺的異同。

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