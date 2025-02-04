自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025台北國際書展 中研院帶書迷AI衝浪漫遊海洋知識庫

2025/02/04 17:01

中研院於2025台北書展設置的攤位以海洋為主題。（記者楊媛婷攝）中研院於2025台北書展設置的攤位以海洋為主題。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕2025台北國際書展今（4）開展，許多識途老馬不能錯過的就是中研院攤位，今年該院以「海灘拾貝——探索無邊知識海」為主題，展現該院海洋研究成果，現場也展售近4千冊中研院出版專書，只要有消費，就可以現場扭出內有中研院特為本次書展打造的書籤跟徽章。

只要有在中研院台北書展攤位消費，就可以扭蛋，扭蛋中有中研院為本次書展特別打造的書籤跟徽章。（記者楊媛婷攝）只要有在中研院台北書展攤位消費，就可以扭蛋，扭蛋中有中研院為本次書展特別打造的書籤跟徽章。（記者楊媛婷攝）

中研院本次於台北書展呈現該院多元海洋研究，包含精選11本專書金句打造「從文字看海洋」專區，讓民眾快速了解海洋人文與史地研究的論述，還有可聽到海底火山熱泉噴發的特殊音訊、魚類在珊瑚礁裡合唱的「從生命科學看海洋」專區，另展區還有「魚類多樣性與相關研究」主題，將公開各種海洋古生物化石採集地圖。

中研院也將於書展舉行14場講座，將由26位研究人員分享各種海洋故事，包含台灣如何發揮地理優勢，實現黑潮發電，還有探討台灣海島型港口城市特色，以及講述19世紀以來海上守護者燈塔的誕生與影響。

本次書展也將舉行兩本最新出版專書講座，包含由經濟所兼任研究員羅紀琼探討長照資金人力等問題的《社區的想像、想像的社區——照護服務與建議策略》，以及由中研院內多位專家合著的《迎向AI時代的人類智慧》，就闡述將影響人類生活各層面的AI技術的應用與研究，還有對其中產生的倫理與法律議題。

中研院副院長彭信坤表示，學習在AI浪潮中衝浪已經是全球運動，該書將於明天舉行座談會，與會人員包含建構出台灣首創大型正體中文語言模型TAIDE的人社中心研究員蔡宗翰，還有細生副研究員周雅惠從神經科學角度，探討生成式AI與大腦幻覺的異同。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應