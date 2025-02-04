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香港禁書在台北國際書展登場 陸委會：香港已無創作自由

2025/02/04 17:55

陸委會主委邱垂正出席「夯看Hong Kong 書香滿港在台灣」開幕茶會表示，希望香港繼續保有言論自由、出版自由。 （記者陳鈺馥攝）陸委會主委邱垂正出席「夯看Hong Kong 書香滿港在台灣」開幕茶會表示，希望香港繼續保有言論自由、出版自由。 （記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北國際書展今日在世貿一館盛大登場，陸委會與策進會合辦的香港專區，展示許多無法在香港書店販售的香港書籍。陸委會主委邱垂正今日出席「夯看Hong Kong書香滿港在台灣」開幕茶會表示，希望香港繼續保有言論自由、出版自由，在香港有很多書籍被下架，可見其自由度愈來愈緊縮。

邱垂正表示，香港已經沒有創作自由，許多香港藝術家、文學家來到台灣，到了台灣重獲創作自由之外，也豐富台灣的文化內涵，讓台灣文學更有多樣性，他非常感謝香港的藝術工作者。

邱垂正指出，台港經濟文化合作策進會的工作，讓更多香港文化人有更多創作自由的環境，也有個使命是要讓港人安居樂業，安居樂業後就能把創意和活力，與這塊自由的土地結合，豐富台港之間的文化內涵。

邱垂正談及，香港移民剛來台灣時有點悲情，但他感受到港人已經從安身立命到安居樂業，現在有更多回饋和分享，這是移民過程的可喜現象。希望港人在台都可安居樂業，豐富台灣文化的內涵，陸委會也感謝香港文化人的努力。

針對香港初中的「公民、經濟與社會科」課本納入「習近平思想」、「中國特色社會主義制度」等內容。邱垂正受訪時說，香港的教科書內容，香港民眾都有很多的反應，對於香港教科書的改革也有很多看法，有特定思想及主義，香港教育界都有表達。

邱垂正也說，陸委會預算被刪減後，在推動台港經濟、文化交流方面都會受到影響，這點是比較遺憾的。但策進會仍然會透過文合會、經合會推動台港之間的交流，也會持續努力，希望香港朋友能多多響應。

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