台北國際書展 信誼基金會邀波蘭創作夫妻分享繪本風格

信誼基金會在今日登場的台北國際書展，以紙為素材，引入低碳、環保材料「蜂巢板」，做為展場主視覺和告示牌的核心元素，相當搶眼。（信誼基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕祝福每個孩子都有幸福的童年，可以好好長大，信誼基金會在今日登場的台北國際書展，以紙為素材，引入低碳環保材料「蜂巢板」，做為展場主視覺，並邀請來自波蘭，在波隆那插畫展備受矚目且獲IBBY國際兒童閱讀聯盟榮譽的「泡泡糖大街公寓」創作夫妻檔米可拉‧帕辛斯基和歌夏‧海爾巴來台，於2月9日分享繪本作家如何塑造自己的風格。

信誼基金會說明，自去年開始，信誼基金會所有圖書全面採用FSC（國際森林管理委員會）認證紙張，今年書展則以「好山，好水，好心情」為主題，透過低碳環保、輕量化特性的環保紙木板「蜂巢板」（D-BOARD）融入書展，設計裝置主視牆、廣告看板、告示牌架等，書展還推出線上與展場同步特惠活動，包括5書7折、永續閱讀推薦書籍特惠66折、魔法筆套書特選68折、0至3歲暢銷榜全套68折等。

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信誼基金會今安排「玩版畫，聽客家米糕故事」活動，「米糕甜蜜蜜」作者江明恭（左）主講，受親子歡迎。（信誼基金會提供）

信宜展區主視覺牆，以漸層式的設計，呈現川流不息的主題，第一、二層用3.2公分厚蜂巢板，最後一層則是兩片1.6公分蜂巢板，架構出30公分寬、2.2米高的雙面主視覺牆。

大小朋友可以尋找隱藏在山林中的圖畫書角色，想像「海上奇幻漂流」裡的動物們正乘坐浴缸小船，展開一場華麗的冒險之旅；河裡的「小金魚逃走了」要跑到哪裡去？幸福開心的「Guji Guji」一家人，會不會巧遇森林裡想著如何贏得冠軍的「不怕輸才是贏家」的動物們？另主視覺牆的背後是一片壯闊山景圖，讀者可寫下今年的祝福與心願，選一張最喜歡的繪本角色心靈小卡。

今日也安排玩版畫，聽客家米糕故事活動，「米糕甜蜜蜜」作者江明恭主講，受親子歡迎。

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