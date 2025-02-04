X光解密！提香名作《瞧！這個人》下暗藏數百年肖像

提香名畫《瞧！這個人》下的隱藏肖像，透過非侵入性分析技術重現。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《路透》4日報導，歐洲島國賽普勒斯（Cyprus）的研究人員，在文藝復興大師提香（Titian）約創作於1570年的油畫《瞧！這個人》（Ecce Homo）下，發現了一幅隱藏數百年的男子肖像畫。這幅身分不明的男子肖像畫，為提香的創作研究以及文藝復興時期工作室的運作模式，提供了新的線索。

提香名畫《瞧！這個人》在賽普勒斯利馬索市立藝術中心展出，該畫作近期被發現底下藏有另一幅肖像畫。（路透）

賽普勒斯研究所（CyI）的巴克齊齊斯教授（Professor Nikolas Bakirtzis）及其團隊，為了進行例行性的修復前檢測，將這幅描繪了被捆綁且頭戴荊棘冠的耶穌基督（Jesus Christ）的畫作，放到顯微鏡下觀察。他們注意到，在畫作表面細微裂紋（craquelure）中，透出不同的顏料。「這幅畫藏有一個秘密，」巴克齊齊斯教授說，「這個秘密就是，在它底下還有一幅迄今不為人知的畫作。」

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為了解開謎團，賽普勒斯研究所的「安德烈亞斯·皮塔斯藝術鑑定實驗室」（APAC）團隊，結合了X光成像與非侵入性分析技術，重建出這幅被覆蓋的完整肖像。畫中男子留著稀疏鬍子，手持羽毛筆，站在一堆紙張或書籍旁，與後來覆蓋其上的宗教場景形成強烈對比。

根據這項發現，專家們臨摹出這名男子的油畫肖像。身兼 APAC實驗室主任的藝術與建築歷史學家巴克齊齊斯教授表示：「這顯然是一位銀行家、律師，或某位專業人士在他的工作場所的肖像畫。」

這幅隱藏肖像畫的臨摹版本，與提香的原作《瞧！這個人》已於一月底在賽普勒斯利馬索（Limassol）開始展出，展期至3月10日。研究顯示，提香將原肖像畫上下顛倒，並巧妙運用原本畫中男子的下顎線條，來勾勒捆綁基督雙腕的繩索。

巴克齊齊斯教授認為，目前還沒有任何案例能如此明確地描繪出「直接覆蓋於另一幅完整畫作上的構圖」，而這幅畫也為提香的藝術以及文藝復興工作室的運作模式提供了關鍵的見解，他說：「這顯示出一位自信的藝術家之手。這位藝術家正是工作室的領導者，也就是提香本人。」

提香，本名提齊安諾·維伽略（Tiziano Vecellio，1488-1576），是威尼斯畫派的代表人物，與其工作室在他逝世前，創作了數百幅畫作。

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