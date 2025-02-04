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讀「萬卷書」鬆攜帶 博客來書展亮相首台品牌電子書閱讀器
博客來發表首台品牌電子書閱讀器。（博客來提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕數位閱讀市場的迅速成長，在今年書展可明顯感受到。成立30年的博客來網路書店，也於書展開幕首日，發表第一台電子書閱讀器「BooksPad」，選用7.8吋彩色螢幕、搭載升級FastGLR專利快刷技術，64G儲存容量及IPX7級防水功能等，內建喇叭和電子筆記本功能，實現閱讀與聽書一體，透過帳號連動，可將萬本書籍輕鬆攜帶。
博客來引述台灣經濟研究院數據，電子書申請ISBN書號占比已達4成，且疫後數位閱讀需求顯著提升，特別在年輕世代中成為主流選擇。博客來自2017年投入經營電子書，2024年藉有聲書訂閱服務，用戶數年增幅達70%，整體業績創下歷史新高。其中，商業理財、文學小說類增幅達20%，漫畫圖文類更突破35%；2024年第4季，新會員增幅一舉超過20%。
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博客來也於2023及2024年進行會員調查，有逾8成的會員表示期盼推出專屬電子書閱讀器，因此，此次「BooksPad」也算回應會員及市場對於博客來專屬電子書閱讀器的需求。
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