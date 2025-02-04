暢銷作家書展帶逛皇帝遊樂園 故宮月刊銅板價挖文物寶庫

書展期間《故宮文物月刊》以超值價回饋讀者。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北國際書展今天開幕，2025邁向百年的國立故宮博物院，此次以「百年藝境．時光凝萃」為主題參展，主入口設計結合故宮正館建築線條，打造富含故宮特色的迎客拱門，並採用可重複使用的組合材料，實踐環保永續精神。

書展限定的出版品優惠最吸睛，折扣最低3折起，累積最多文物研究專題的《故宮文物月刊》，更以超值銅板價回饋讀者。故宮表示，書展期間凡單筆消費滿2000元以上，還可獲贈限量故宮帆布袋一份；民眾拍照打卡或參加趣味問答活動，亦有機會獲得精美小紀念品。

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暢銷繪本作家陳又凌繼《從前從前皇帝有座動物園》後，全新作品《從前從前皇帝有座遊樂園》，將於書展期間發表。（故宮提供）



故宮將於2月7至9日舉辦9場新書發表會，邀請作者在書展現場親自解說書中要義。其中8場在故宮書展攤位B309舉辦，包括曾獲義大利波隆納插畫獎的暢銷繪本作家陳又凌，將率先於7日上午分享全新作品《從前從前皇帝有座遊樂園》，帶領大小朋友「和皇帝一起賞玩四季」，從嶄新視角開啟「故宮好好玩」的無限想像。

台北國際書展的故宮展區今開幕，故宮院長蕭宗煌（左2）介紹出版品特色。（故宮提供）

此外，配合故宮北部院區當期特展「築城風雲：清代文獻與圖像中的台灣諸城」，策展人蔡承豪副研究員將介紹《重修台郡各建築圖說》，從珍貴的文獻檔案訴說清乾隆年間台灣建築的大城小事。還有1場特別在「紅沙龍」舉辦的「大美不言」，將於9日上午由故宮副院長余佩瑾領銜開講，介紹故宮目前最夯特展的內容。

同時，故宮精品網路商城推出線上書展專區，提供書展期間專屬優惠，相關資訊可詢「國立故宮博物院」官方臉書。

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