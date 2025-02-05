自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

《臺灣漫遊錄》奪美國圖書翻譯獎 北市將頒譯者金翎30萬元獎金

2025/02/05 14:38

台灣作家楊双子（右）執筆、台灣譯者金翎（左）英譯的《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎。（美聯社）台灣作家楊双子（右）執筆、台灣譯者金翎（左）英譯的《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎。（美聯社）

〔記者何玉華／台北報導〕台灣作家楊双子撰寫、譯者金翎譯為英文的《臺灣漫遊錄》，去年11月底獲得美國文學界最高榮譽的美國國家圖書獎（National Book Awards）的翻譯文學獎，是該獎項2018年設立以來，華文作品首度奪獎；台北市長蔣萬安今（5）日出席台北國際書展時表示，將依「台北市藝文補助自治條例」頒給金翎30萬元獎金，表達支持與感謝。

楊双子、金翎在以《臺灣漫遊錄》一書獲美國國家圖書獎，總統賴清德在去年12月19日於總統府接見二人。

總統賴清德去年12月19日接見金翎（左）。（總統府提供）總統賴清德去年12月19日接見金翎（左）。（總統府提供）

楊双子當時說，他的書寫是為了回答「台灣人究竟是什麼人」，書寫過去是為了走向台灣的未來。做為一名小說家，她的工作是持續訴說故事，直到虛構的小說有能力改變現實的世界，當15年後的台灣人被問起：「台灣人認識自己的國家？認識自己的文化嗎？」希望台灣人可以回答：「廢話，台灣人當然認識台灣文化。」直到目標達成以前，她都會持續書寫下去。

金翎當時表示，前一年8月在紐約與賴清德見面時，賴清德曾預言，做為譯者，她可以成為「king maker」，更期盼網羅傑出的旅美青年人才回台，「報告總統，我成了『king maker』，也回來了，謝謝。」

蔣萬安今天出席台北國際書展時，主動表示，楊双子的作品《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎，非常難得；能讓這作品在國際舞台發光發熱，譯者金翎女士功不可沒，她是台北的驕傲，因此，將依據「台北市藝文補助自治條例」頒給金翎30萬元獎金，除了肯定她個人，也是對所有文化工作者的支持，無論是作家、譯者或是出版人等，感謝他們辛勤的耕耘付出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應