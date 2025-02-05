《臺灣漫遊錄》奪美國圖書翻譯獎 北市將頒譯者金翎30萬元獎金

台灣作家楊双子（右）執筆、台灣譯者金翎（左）英譯的《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎。（美聯社）

〔記者何玉華／台北報導〕台灣作家楊双子撰寫、譯者金翎譯為英文的《臺灣漫遊錄》，去年11月底獲得美國文學界最高榮譽的美國國家圖書獎（National Book Awards）的翻譯文學獎，是該獎項2018年設立以來，華文作品首度奪獎；台北市長蔣萬安今（5）日出席台北國際書展時表示，將依「台北市藝文補助自治條例」頒給金翎30萬元獎金，表達支持與感謝。

楊双子、金翎在以《臺灣漫遊錄》一書獲美國國家圖書獎，總統賴清德在去年12月19日於總統府接見二人。

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總統賴清德去年12月19日接見金翎（左）。（總統府提供）

楊双子當時說，他的書寫是為了回答「台灣人究竟是什麼人」，書寫過去是為了走向台灣的未來。做為一名小說家，她的工作是持續訴說故事，直到虛構的小說有能力改變現實的世界，當15年後的台灣人被問起：「台灣人認識自己的國家？認識自己的文化嗎？」希望台灣人可以回答：「廢話，台灣人當然認識台灣文化。」直到目標達成以前，她都會持續書寫下去。

金翎當時表示，前一年8月在紐約與賴清德見面時，賴清德曾預言，做為譯者，她可以成為「king maker」，更期盼網羅傑出的旅美青年人才回台，「報告總統，我成了『king maker』，也回來了，謝謝。」

蔣萬安今天出席台北國際書展時，主動表示，楊双子的作品《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎，非常難得；能讓這作品在國際舞台發光發熱，譯者金翎女士功不可沒，她是台北的驕傲，因此，將依據「台北市藝文補助自治條例」頒給金翎30萬元獎金，除了肯定她個人，也是對所有文化工作者的支持，無論是作家、譯者或是出版人等，感謝他們辛勤的耕耘付出。

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