「上帝美聲」波伽利4/4登大巨蛋 西洋歌手第1人

波伽利睽違10年再登台，將於4月4日晚間首登台北大巨蛋開唱。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕久違了的「上帝美聲」安德烈・波伽利（Andrea Bocelli），確定將於4月4日晚間首登台北大巨蛋開唱，成為第一位登上大巨蛋舞台的西洋歌手。主辦單位今（5）日宣布，波伽利製作團隊技術總監將於近日特別飛抵台北場勘、調整音響規劃，待完成所有行政手續，近期就會公佈售票訊息。

這是波伽利睽違10年再登台，波伽利最早曾於2008年揭幕台中洲際棒球場，2013年首訪台南，2010、2011、2015三度在小巨蛋獻唱；而在2016年的日、韓巡演後，這次登台也是波伽利睽違9年再訪亞洲。主辦單位表示，屆時波伽利將從雪梨搭乘私人飛機直飛台北。

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而為完美呈現天王之聲，演唱會團隊的技術總監，將率先於本週末飛抵台北場勘。主辦單位表示，10年前，波伽利團隊就已經採用空運頂級專業麥克風與頂級音響系統，10年過去，天王地位更勝以往，每個人都繃緊神經，從專業音響設備到龐大的演出陣容，力求每個細節都是最高規格。

除密切與交響樂團、合唱團、技術團隊討論之外，據了解，樂迷最好奇的「特別嘉賓」，也將進一步討論邀約。

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