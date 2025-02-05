新竹湖口行春宴 萬人食福遶庄2/9熱鬧登場

2025新竹縣湖口鄉行春宴食福遶庄文化祭，這個星期天（9日）上午6點到下午6點，在湖口老街三元宮及後方停車場登場。（湖口鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025新竹縣湖口鄉行春宴食福遶庄文化祭，這個星期天（9日）上午6點到下午6點，在湖口老街三元宮及後方停車場登場，除有5村6庄遶境及豐盛美食，還安排千人創意踩街、金曲客韻演唱會和客家八音大堵班，鄉長吳淑君攜手代民表會和各村及社區歡迎全國民眾，來一趟獨特的民俗活動之旅！

值年爐主及沿途家戶會準備豐盛的美食，招待遶境的神明隊伍及鄉親好友，象徵感恩與共福的精神！（資料照，記者廖雪茹攝）

湖口鄉公所表示，食福遶庄又稱「行春宴」，值年爐主及沿途家戶會準備豐盛的美食，招待遶境的神明隊伍及鄉親好友，象徵感恩與共福的精神！這項活動原稱「食福」，如今不僅是地方的信仰中心，更是凝聚社區情感的重要象徵。湖口行春宴每年由湖鏡、湖南、湖口、長安、長嶺、羊喜窩等5村6庄輪流舉辦，今年則是湖口村擔任主辦庄。

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湖口行春宴每年由 湖鏡、湖南、湖口、長安、長嶺、羊喜窩等5村6庄輪流舉辦，今年則是湖口村擔任主辦庄。（資料照，記者廖雪茹攝）

9日清晨遶境之後，系列活動緊接著在湖口老街三元宮及後方停車場登場。上午8點起有鬧棚聲客家八音大堵班，邀請包括田屋北管八音團、新埔內立同樂軒、田屋北管青年團、乾興客家八音團、祖傳隴西八音團及美濃客家八音團6團拚場。

10點半將由湖口鄉長吳淑君偕同各界貴賓挑擔進場，傳遞「肩挑文化、共擔使命」的精神。11點金曲客韻演唱會，請來第35屆金曲獎客語歌手柔米、實力派客語創作歌手徐世慧、最佳客語組合愛客樂icolor及點心屋唱跳秀，帶來演出。

吳淑君表示，11點半的萬人食福宴將呈現傳統客家經典美味，有香氣撲鼻的炒米粉、鹹香濃郁的滷肉飯、融合多種食材的白菜滷、肥瘦交織的焢肉、搭配花生粉的牛汶水、用在地福菜燉煮出的福菜湯，傳遞滿滿福氣！

下午1點半千人創意踩街，將從老湖口天主堂出發，參與隊伍將穿著融合傳統與現代設計的服裝，沿著老街遊行，展現出獨特的湖口文化故事，並邀請湖口金龍藝陣和客家方口獅來助陣，最後在三元宮還會有各社區的表演，將帶給鄉親滿滿的客家年味！

值年爐主及沿途家戶會準備豐盛的美食，招待遶境的神明隊伍及鄉親好友，象徵感恩與共福的精神！（資料照，記者廖雪茹攝）

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