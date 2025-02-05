九族櫻花祭迎來25週年 如何種出漂亮櫻花祕訣曝光

長老對櫻花說好話鼓勵櫻花，巫師祈穰祝福櫻花開好開滿。（九族文化村提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕九族文化村的櫻花祭日前已正式展開，今年迎來25週年，賞櫻規模不只是全國最大、同時也是獲得日本櫻花協會認證海外賞櫻名所，很多人都好奇九族文化村是如何種出這麼耀眼的漂亮櫻花？九族文化村的答案是「常聽讚美鼓勵的話，是九族櫻花變漂亮的祕訣」。

九族文化村的櫻花祭日前已正式展開，今年迎來25週年，有一系列精采活動。（九族文化村提供）

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，其實植物和人類一樣喜歡聽好話、被讚美，因此園方每年在櫻花祭開始前，會請長老來說話及讚美櫻花，然後再由巫師和大祭師餵養雨露和火煙、祈福祝禱園區的櫻花長更壯、更健康，這就是九族櫻花可以種得特別漂亮的祕訣之一。日前在長老對櫻花說好話鼓勵櫻花、巫師祈穰祝福櫻花開好開滿的儀式後，授旗給舞者，並宣告2025一系列慶祝活動火熱開跑，園內6品種共6千棵的櫻花將接力綻放，即日起可持續賞花至3月9日，夜櫻、舞影、市集、茶香，以及台日文化交流詠櫻，精心規畫的櫻花祭活動歡迎大家前來體驗。

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大祭師每天送出100個免費燈籠，邀請大家一起走過幸福橋賞夜櫻。（九族文化村提供）

其中，九族櫻花祭最受矚目的「台灣第一夜櫻」特別開放，今年也是與櫻花祭同步登場，主辦單位提醒大家別錯過每天傍晚17：30點燈儀式，一天100個（假日200個）免費燈籠會在點燈前贈送，邀請大家提著燈籠漫步夜晚的櫻花林，點點燈火亮起後，彷彿變身為夢幻童話世界，夜櫻活動期間，九族文化村內的遊樂設施特別延長營業時間至晚上7點，日月潭纜車也將配合開放至下午5點半，讓遊客體驗只有此時才有的季節限定湖上黃昏纜車美景。入夜後，不可錯過的還有壓軸登場的夜舞祭、火舞表演。

台灣特有培育種「台灣雪櫻」，有「白色戀人」美稱，預計今年會開得更美。（九族文化村提供）

九族文化村表示，九族櫻花祭堂堂邁入第25回，今年系列活動的亮點將是配合有「白色戀人」美稱的台灣特有培育種──夢幻「台灣雪櫻」的盛開，特別邀請台日歌姬來九族為已經進入青春壯年期的台灣雪櫻，吟唱讚美詩歌並擔任推廣大使，預計2月8日邀請台灣金曲歌后許景淳與日本演歌女王飛鳥奉美聯袂獻唱，同場演出還有台灣青年舞團帶來專為九族櫻花創作編排的《櫻花之舞》。接續台日文化交流活動，還包括2月9日的台日夢幻大鼓及YOSAKOI踩街舞蹈尬舞的表演。

入夜後，不可錯過的還有壓軸登場的夜舞祭、火舞表演。（九族文化村提供）



櫻花祭期間，九族文化村特別推出午後票，可以從下午2點玩到晚上7點半；想要全部欣賞6種櫻花品種不同花期的接續開放，則可利用超值花季票卡，4月6日前，天天入園無限暢遊九族。為了紀念櫻花祭迎來25週年，九族文化村也推出櫻花祭第25回紀念限定悠遊卡、櫻花祭紀念茶杯。更多園內花況及櫻花祭活動內容詳詢2025九族櫻花祭官網。

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