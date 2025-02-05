在寒冬中享受幸福暖流 大地酒店推情人月浪漫假期

大地酒店推情人月浪漫假期，每間客房提供專屬浪漫佈置。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2月14日是西洋情人節，因著這個浪漫的節日，對情侶而言，整個2月份可說是充滿愛意的情人月，北投大地酒店特別為情侶們推出浪漫的住房及泡湯專案，活動期間自即日起至2月28日，歡迎每對摯愛的情侶來酒店度假，享受一場美好的情人節之旅。

「永浴大地～戀戀情人月」住房專案，平日週一至週四入住，可享免費升等至楓林客房。（大地酒店提供）

每對情侶可體驗雙人SPA療程。（大地酒店提供）

大地酒店表示，針對情人月推出的浪漫專案，有「永浴大地～戀戀情人月」住房專案，可入住擁有浪漫佈置的奇岩客房，品嘗價值超過4,000元的雙人晚餐，週一至週四入住的情侶，還可升等至楓林客房，享受更加精緻的住宿體驗。除此之外，每對情侶還將獲得價值3,600元的雙人SPA療程，讓兩人的身心在溫暖的律動中徹底放鬆。專案內容包含住宿、美食、SPA等多重享受，每個房間都擁有玫瑰花瓣和毛巾天鵝等精美佈置，為客房增添浪漫氣息。而精緻的晚餐同樣不容錯過，情侶可至館內的喜歡西餐廳品嘗「大地套餐」，每位套餐原價1,880元，並附上價值1,200元的高級汽泡酒一瓶佐餐，讓用餐每一刻都充滿溫馨與浪漫。除了住宿和美食的享受，每對情侶還可體驗各30分鐘的雙人SPA療程，再搭配北投特有的白磺泉，身心將從內而外得到徹底放鬆。

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情侶可至喜歡西餐廳品嘗「大地套餐」。（大地酒店提供）

偏愛溫泉+美食的佳偶，大地酒店建議可選擇「就愛久久～情人節湯屋專案」，專案提供平日雙人湯屋120分鐘，湯屋內的浪漫佈置，如玫瑰花與毛巾折成的愛心，讓溫泉的療癒感受更添美好，此專案同樣包括喜歡西餐廳1,880元的套餐2客，並附上佐餐汽泡酒一瓶，為情人節的夜晚增添一抹微醺的滋味。更多相關內容詳詢大地酒店官網。

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