收服田螺精為民除害 高雄6庄頭百年輪請大使公謝恩

阿蓮中路庄2月8日將前往田厝慈雲北極殿，迎請大使公返回萬福宮駐駕。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區中路、岡山區田厝等庄頭，數百年來保有「輪請大使公」的祭典活動，大使公為地方收服田螺精害的傳奇故事，至今令地方人士嘖嘖稱奇，2月8日中路庄將熱鬧舉辦4年1次的迎請大使公祭典。

大使公道名「真元清君」（牌位誤植為「清源真君」），相傳是清代阿蓮中路庄劉家子孫。（記者蘇福男攝）

大使公道名「真元清君」（牌位誤植為「清源真君」），相傳是清代阿蓮中路庄1名劉家子孫，童年在自家古厝前水池溺斃，當時以為是溺水意外，但地方人士請教神明後，傳出是玉皇大帝身旁的大使公，奉令下凡民間來收服池中的田螺精，地方為感念大使公的恩澤，爭相迎請奉祀。

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大使公當年收服田螺精的池塘，如今已填平為菜園。（記者蘇福男攝）

中路社區發展協會理事長葉讚桐表示，大使公雲遊四海，有金身、但無專屬宮廟，根據地方耆老口述，包括阿蓮中路、青旗、埤仔尾、九鬮、中甲和岡山田厝等庄頭，自清代即有「輪請大使公」的祭典，其中，中路、青旗、田厝3庄頭每4年輪請1次，埤仔尾、九鬮和中甲則每12年才輪到迎請機會。

由於大使公相關事蹟百年來只有口耳相傳，並無任何文字記載，日前葉讚桐透過擲筊請示，大使公降駕在神桌寫下：俗名「劉坤群」、生父「劉琪」，1756年（清乾隆21年）得道，至1806年（嘉慶11年）50年間都駐駕中路庄，1806年起開始被輪庄迎請駐駕。

高雄阿蓮區中路庄劉家古厝遺址。（記者蘇福男攝）

葉讚桐表示，大使公提供的生平事蹟資料，因年代久遠，連劉家後代也不清楚，尚待進一步深入查證，比較令人好奇的是，為何出身中路的大使公，數百年來會被青旗、田厝等庄民虔誠恭迎輪祀，輪請大使公祭典尚有許多待解謎因。

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