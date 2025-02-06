竹市歷史建築「湖畔料亭」新團隊進駐 賞櫻喝咖享美食

新竹市歷史建築湖畔料亭新團隊進駐，市府邀請市民在春暖花開的季節，到新竹公園麗池旁的料亭喝咖享輕食賞美櫻。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新竹公園麗池旁的4座日式木造的歷史建築「湖畔料亭」，去年6月A、B棟「叉子咖啡Fork Cafe」進駐後，C棟「島嶼天光」與D棟「春一枝形象故事館」也在近期開幕，可讓民眾在歷史建築中賞湖光、享美食，而新竹公園的櫻花季即將到來，文化局也邀請市民來體驗不一樣的湖畔料亭新風貌。

新竹市歷史建築湖畔料亭新團隊進駐，市府邀請市民在春暖花開的季節，到新竹公園麗池旁的料亭喝咖享輕食賞美櫻。（記者洪美秀攝）

文化局表示，湖畔料亭興建於昭和6年（1931年），是4棟日式木造房舍，昭和10年（1935年）配合日本「始政40周年紀念台灣博覽會」進行休憩所擴建，湖畔料亭是新竹公園周邊庭園式休憩場所，也是台灣僅存的公園料亭。料亭在日本是指高級的傳統日本料理餐廳，特點在提供包廂，由於其隱蔽性，在日治時期時很多政治界、商界人物都會在此商談。

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湖畔料亭經文資審議登錄為歷史建築，並經過修繕後委外開放，不過，委外經營者2年前退出後，由新竹市府接手持續委外，並結合咖啡、餐飲、在地食材等元素，以全新面貌呈現。

其中A、B棟「叉子咖啡Fork Cafe」販售義大利麵、飲品及鬆餅等經典餐點；C棟「島嶼天光」嚴選在地小農食材，販售安心蔬果、現打果汁等；D棟「春一枝形象故事館」提供以在地食材製作的各式食品，滿足不同客群的味蕾。

新竹市歷史建築湖畔料亭新團隊進駐，市府邀請市民在春暖花開的季節，到新竹公園麗池旁的料亭喝咖享輕食賞美櫻。（記者洪美秀攝）

文化局表示，歡迎全台民眾在春暖花開的時節來新竹公園走走，欣賞日式木造建築的獨特魅力，還可以順遊周邊玻璃工藝博物館、氣象站、動物園、昆蟲館等熱門休閒遊憩場所。湖畔料亭「叉子咖啡Fork Cafe」、「島嶼天光」營業時間為每週二至週日11時至19時，可電洽：03-561-2454。

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