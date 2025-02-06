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逾500名觀眾擠爆現場！吉本芭娜娜攜新書與蔡康永對談「有特殊意義的人們」

2025/02/06 19:40

吉本芭娜娜攜新書與蔡康永在2025台北國際書展展開對談，民眾擠爆講座現場。（記者董柏廷攝）吉本芭娜娜攜新書與蔡康永在2025台北國際書展展開對談，民眾擠爆講座現場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年台北國書展精彩講座每日不間斷！日本作家吉本芭娜娜今（6）日帶著新書《吹上奇譚》參與書展，以「有特殊意義的人們」為題，與蔡康永對談，成為活動焦點之一，講座開始前，場外已有民眾繞場三排排隊等待入場；座談開始後，民眾仍持續不斷湧入現場，不僅塞爆1樓主題廣場座位區，連2樓也站滿了人潮。

蔡康永首先談起2人之間的緣分，蔡康永表示，去年2月他的新書在日本發表，吉本芭娜娜為他寫序，兩人短暫會面，此次芭娜娜新書來台灣宣傳，便希望偕同宣傳作為報答。蔡康永便朗讀了〈月影〉文中的段落，書中寫道「命運已經把你我硬生生分隔兩岸，……，我只能夠淚眼婆娑地看著這一切。」蔡康永也從中體會到，在往後的生命中即使面多更多失落，但想念一個人到瘋狂並不是件丟臉的事。

作家蔡康永（左）6日下午在2025台北國際書展出席日本作家吉本芭娜娜對談交流。（台北書展基金會提供）作家蔡康永（左）6日下午在2025台北國際書展出席日本作家吉本芭娜娜對談交流。（台北書展基金會提供）

蔡康永認為，閱讀吉本芭娜娜的作品所帶來的震撼和閱讀其他書並不相同，像是在《吹上奇譚》中一個賣冰淇淋的角色，書中芭娜娜將對失去的痛苦，以獨特的筆觸和意象呈現，蔡康永讚嘆：「把對命運說不出的憤怒跟溫柔混和在一起，是非常了不起的寫法。」

吉本芭娜娜回應，最近她也失去了一位生命中重要的朋友，即使有很多疑惑想要追問或探尋，但早已無法得知答案，「人上了年紀不免會經歷很多事，或是失去很多人，好像沒什麼好事。」芭娜娜說，「但現在我轉念這麼想——覺得生命中的所有相遇都會在心裡開出花朵，然後愈來愈繁盛。」

兩人接續談到同志議題，蔡康永觀察，世界各地很多優秀的訪談節目主持人都是同志，可能是因為從小發現世界跟表面的不一樣，長大的過程中要不停追究為什麼會是這個樣子，還有思考改變的可能性，他也將這些經歷當作身為創作者的幸運的來源，並慶幸自己是在這個處境當中活下來的人。芭娜娜則表示，自己常會在小說中引用同志角色，首先是希望可以透過寫作將那些與生俱來但漸漸遺失的東西找回來。他認為，每個人的個性或真正重要的特質在出生時早已確定，但在我們接觸社會的過程中可能會被扭曲，因此找回這些內在的聲音便成為我們的人生，他希望藉由小說，給予讀者勇氣追尋真正的靈魂。

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