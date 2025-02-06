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音樂大使回應奧地利主流媒體 揭北京分裂世界的陰謀全文引關注

2025/02/06 23:11

我國駐奧地利代表劉玄詠投書奧地利主流媒體《新聞報》（Die Presse），全文刊載。（駐奧地利代表處提供）我國駐奧地利代表劉玄詠投書奧地利主流媒體《新聞報》（Die Presse），全文刊載。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕有「音樂大使」美譽的我國駐奧地利代表劉玄詠，於2月3日投書奧地利主流媒體《新聞報》（Die Presse），說明中共對台灣使用的混合戰爭策略，呼籲民主世界須辨明威脅，並與台灣團結一致，勿坐視獨裁政權分裂民主陣營。

這篇投書以〈北京分裂世界的嘗試〉（Pekings Versuche, die Welt zu zerschneiden）為題，劉玄詠表示，這也是回應《新聞報》國際版副主編von Susanna Bastaroli刊登於1月22日的文章〈「隱形封鎖」：中國政權到底想如何征服台灣〉（„Unsichtbare Blockade“: Wie Chinas Regime Taiwan wirklich erobern will）。

〈北京分裂世界的嘗試〉（Pekings Versuche, die Welt zu zerschneiden）也刊載於紙本。（駐奧地利代表處提供）〈北京分裂世界的嘗試〉（Pekings Versuche, die Welt zu zerschneiden）也刊載於紙本。（駐奧地利代表處提供）

《新聞報》創刊於1848年，報導範圍涵蓋奧國及國際政經、社會、文化等層面，是奧地利極具影響力的主流媒體。對於劉玄詠的投書，《新聞報》不僅全文照登，連標題也沒有修改，劉玄詠說，可以感受到同為民主陣線的國家，對台灣的善意。

劉玄詠在文章中提到，愈來愈多人問中國何時會攻擊台灣。然而，中國的攻擊早已以各種形式展開，例如切斷海底電纜、軍艦演習、網路攻擊、散播假訊息等，北京除直接軍事攻擊外幾乎用盡一切手段，目的不只在於測試紅線，也是為了對台施加心理壓力。

劉玄詠指出，這些混合戰爭手段及所謂灰色地帶戰略，是威權政體慣用手法，全球民主國家都是目標，包括歐洲也愈來愈淪為威權勢力的受害者。例如2023年10月及2024年11月波羅地海的海底電纜被切斷，受害者包括德國、芬蘭、瑞典、立陶宛等民主國家。被推斷肇事船艦，即是中國籍。但令人挫折的是，此類破壞不易證明，即使證明是破壞，也常以「非故意」為託辭帶過，或者宣稱船艦與該國政府無關。

〈北京分裂世界的嘗試〉全文詳連結（https://reurl.cc/eGb7Lj）。（翻攝自《Die Presse》官網）〈北京分裂世界的嘗試〉全文詳連結（https://reurl.cc/eGb7Lj）。（翻攝自《Die Presse》官網）

劉玄詠呼籲各國應辨明混合戰爭的威脅並公開討論，他說，北京雖試圖將台灣與外界世界切斷，但民主世界應團結一致，讓民主陣營無法被分裂，台灣也將繼續證明是世界不可分割的一部分。

〈北京分裂世界的嘗試〉全文詳連結（https://reurl.cc/eGb7Lj）。

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