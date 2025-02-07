《英雄傳-武聖關公》2/22衛武營登場 亞洲首次交響樂演出歷史音樂劇

南台灣交響樂團攜手文化部台灣豫劇團推出音樂劇《英雄傳-武聖關公》。（南台灣交響樂團提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣交響樂團攜手文化部台灣豫劇團，推出年度鉅獻音樂劇《英雄傳-武聖關公》，打造7首原創樂曲，以交響樂結合豫劇、多媒體聲光，演繹關公忠義一生，更重現赤壁之戰、水淹曹軍等歷史場景，以及成仙後跨越佛道儒三教信仰，中西合璧展現震撼魅力，將於2月22日在衛武營國家藝術文化中心登場，為亞洲首次以交響樂演出歷史音樂劇。

音樂劇以關羽重要生命境遇為主軸，交織出歷史人物與劇情，在交響樂磅礴氣勢下，結合戲劇、舞蹈，加上戲劇性對話，詮釋人物情感衝突，如關羽放走敵人曹操，面對忠義與個人情感掙扎。

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南台灣交響樂團攜手文化部台灣豫劇團推出音樂劇《英雄傳-武聖關公》。（南台灣交響樂團提供）

南台灣交響樂團團長蔡淑媛表示，交響樂團與豫劇團共85人一同登台盛大演出，打造全新歷史交響化作品，更結合古箏、二胡增添特色，透過科技聲光與視覺設計，呈現關公馳騁沙場、單挑千軍萬馬的壯闊場景。

臺灣豫劇團也首次挑戰演出關公題材，以嶄新關公形象打破傳統戲曲框架，從桃園結義開始，直至點化成佛、成道收妖歷程，最令人驚艷橋段是關公《走麥城》最後一戰，以及靈魂出竅尋找自己首級的超現實場景。

南台灣交響樂團攜手文化部台灣豫劇團推出音樂劇《英雄傳-武聖關公》。（南台灣交響樂團提供）

臺灣豫劇團表示，音樂劇中武戲更是一大亮點，演員揮舞大刀、長槍、錘子等兵器，展現高難度戲曲武功技巧，更上演斬魔除妖的真實精采武打場面，尤其交響樂團搭配豫劇團文武場跨界合演，激盪出震撼人心的舞臺效果。

衛武營表示，南台灣交響樂團結合本土音樂創作音樂家陳哲聖與劉聖賢，共同創作一系列本土創作民謠交響化，並結合國家級臺灣豫劇團，打造跨界視覺與聽覺的台灣傳統藝陣文化縮影，更讓現場聆賞者深受感動，並深深愛上台灣這片土地與文化。

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